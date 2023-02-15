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有老友話港鐵(00066)小蠔灣地又流標，是最近的第三次流標，如果流多幾次，今年大有機會變成流標年。流年不利，樓市難有運行。

老友的擔心不無道理，但我不明白，無論政府及港鐵等公營機構，無理由唔知道地產商手上還有大量庫存，現在招標，唔慌會得到好價，起碼都要等到今年第四季，待地產商售出了部分存貨，才可以招標賣地，否則是徒勞無功，除非政府或公營機構願意接受一個低價，但當樓價回升，一定會被人質疑官商勾結，所以，現在最好不要招標，好過公開招標之後收回。

（晴報圖片）

從另一個場合來看，大家唔應該睇淡樓市，畢竟太多國內有錢人會在香港買樓居住，豪宅當然是首選，在星期日的車牌拍賣，R車牌2550萬賣走，獲得全場掌聲鼓勵，而拍賣過程亦相當激烈，不是兩三組人爭奪，而是十幾組人爭奪，代表有很多有錢國內人已經到了香港居住，他們不但買了豪宅、名車，更願意以高價買自訂車牌。從這個角度來看，香港的豪宅以及甲廈有機會大幅上升，當然，亦要市場以及世界形勢亦要配合才可以做到。

有很多國內老友同我講，他們本來打算在外國買樓、買名車，甚至遊艇，但自從美國對俄羅斯富豪制裁之後，他們都不敢在外國買樓，萬一台海有衝突，豈不是作繭自斃，但又唔可以話退而求其次在香港買樓。不過，既然唔打算在外國買樓，不如在香港買得豪一些，所以，香港豪宅應該睇好，由豪宅帶動，其他各類型物業亦應該不會太差。小蠔灣地流標是一個警號，政府以及各公營機構，唔好在不應該時間做不應該的事，無端端搞冧樓市。











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