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有老友問我是否認識金管局總裁，我話現在余偉文就唔識，上一屆陳德霖就認識。老友話要多謝他們，若非金管局管得咁嚴，他逼住要賣一些債券來降低借貸比率，現在可能很麻煩，因為如果唔好彩，那些債券清零，現在可以說是逃過一劫。

如果大家了解物業按揭市場，任何人的第一個物業都可以借得多一些，甚至借到八、九成也可以，但第二個物業開始，最多可以借到四成，由於有很多水位，銀行會借錢俾客戶買債券，無論對客戶與銀行來說，那些債券是有全額擔保，應該非常安全，但金管局仍然不滿意，由於貸款仍然由物業按揭做抵押，變成借貸比率相當高，於是金管局要求業主降低借貸比率，不少業主要賣債券清數，變成逃過一劫，如果唔賣的話，今日可能要賣樓還債。

（istock）

老實說，唔係個個人都好似我老友咁好彩，面對無風無險的高息債券，不少人已經倚賴作為日常收入。如果不是銀行逼到埋身，他們亦不捨得賣了那些債券，所以，我估計將會出現新一輪賣樓潮，不過亦應該不會太嚴重，話晒金管局已經做晒防禦工作。









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