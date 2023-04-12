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據報導，這幾日復活節假期，大約有七八十萬人離開香港，令到市面很靜，連澳門都贏香港，今次香港真係好大鑊。

（資料圖片）

我認為市面靜反而是好消息，那七、八十萬離開香港的人並不是去其他地方做短工，而是去旅行，既然有咁多人有錢去旅行，相信香港的經濟狀況並不壞，不用杞人憂天，反過來說，如果很少香港人出外旅遊，形勢反而不妙，千祈唔好將好消息變成壞消息。

在紐約住過的人知道，在每一年聖誕節，紐約市面非常靜，鬼影都冇隻，大家唔好以為紐約人去了旅行，其實是大多數人回家探親，紐約居民未必會在假期出外旅遊，寧願享受片刻寧靜。

大家又唔好以為在這幾天出外旅遊的人經濟非常好，老實說，他們的經驗並不差，但唔可以講非常好，如果經濟非常好的話，反而唔會在這幾天出外旅遊，無謂付出較多費用，以及同人迫，好似去日本，等過關都要等四、五個鐘頭，而事實上不少有能力在平日放假而又經濟不錯的人，這幾日就會留在香港，大家千祈唔好以為留在香港的人的經濟不佳，其實他們只是不想出外旅遊。







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