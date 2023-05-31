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有不少人認為人生最開心的事，莫過於「逢賭必贏」，但這只是一個幻想，冇可能做得到。至於甚麼是做得到而又最開心的事，我認為是買樓收租，當然並不是借錢買樓，而是Full Paid買樓收租，雖然樓市有升有跌，但長遠來說，樓市總會上升，有時升幅令到業主懷疑人生，所以，令到不少人偷雞用高成數按揭借錢買樓收租，咁樣做當遇上經濟不景，加息潮，最後被銀行收樓，輸到連渣都冇就不是買樓收租的意思。

（istock）

假設有三個人，每人都有一大筆現金，當中一個買樓收租，一個買債券，最後一個買股票，當遇上經濟不景，樓價下跌一半，買樓收租的人極其量輸了一半身家，但買債券的人隨時可以遇到債券清零，以往大家可能認為唔會發生的事，現在當然唔敢講。買了股票的人在這幾年除了整體下跌之外，仲有個別股票長時間停牌，所以，投資股票的人都唔敢講買股好過買樓。

有人唔同意我所講，他們認為買債券的利息非常優厚，比起租金收入不知強多少倍，就算有部分債券清零，整體來說，仍然比買樓收租好，其實最關鍵就是唔知道發債的人所賣債券會如何投資。債券其實是一張債仔與被債主欠單，債仔唔還錢，債主想講多一句都冇用，利息再高又如何。

有不少買股票的人話，買賣樓宇的成本太重，程序又繁複，唔好似股票咁簡單，可以高賣低買，很快可以賺幾個開。高賣低買講就容易，做就艱難，最怕在高價的時候唔捨得放，低位的時被嚇到拋售，幾次之後，就會自動清零，如果以賺大錢的心態買股票，一定要唔借錢兼持有一段長時間，這樣做才有機會。既然如此，何不撇撇脫脫買樓收租好過。







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