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近日見到幾個做生意的朋友很忙，於是問他們是否響應政府香港再出發號召，準備再出發，答案是千篇一律，是再撲水並不是再出發，原因是在疫情的時候問銀行借多了一些有抵押貸款，現在疫情緩和，銀行要求他們立刻清還多借貸款，銀行家當然不會話是他們的意思，而是話金管局的要求，銀行都是迫不得已，試問有邊間銀行唔想在這段時候放多一些有抵押貸款，不但可以幫到客戶，而銀行亦可以多做生意，但金管局一聲唔准，銀行想做都冇得做。

（istock）

而事實上現在問了銀行借錢的客戶，都唔敢奢望可以問銀行借多啲錢，只希望銀行唔好迫他們立刻還錢，就已經是萬幸，但這個卑微要求銀行大多數做唔到，不少問銀行借錢的人都不明白，他們的貸款是有抵押，就算他們不還錢，銀行可以沒收物業變賣，基本上沒有損失，點解金管局在這關鍵時刻強迫銀行要求客戶還錢，難道金管局唔知道，這樣做會令銀行與客戶出現矛盾，不利香港長遠發展。

有銀行家同我呻，本來做銀行是放貸行業食物鏈的頂層，正式是天之驕子，而放貸行業中下層就是當舖，某些當舖朝奉都唔敢話比人知自己做當舖，尤其是面對做銀行的老友，其實這個世界已經變了，現在做當舖朝奉好過做銀行家，起碼唔會在關鍵時刻追差額，得罪問他們借錢的客戶，所以，現在比人知道做朝奉反而會有優越感。







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