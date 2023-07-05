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星期一早上回到公司，還未開早會時，已經有物業代理搵我賣樓，佢話現在樓市兵凶勢危，有不少投資者趕住出貨，正是執輸行頭，慘過敗家，我應該學吓那些投資者，趁樓市還未無藥可救時，將手上物業全數放售，百貨撞百客，賣得幾多得幾多，可以解燃眉之急。

我非常奇怪物業代理叫我賣樓，既然已經有投資者恐慌式出貨，代理應該叫我買樓，而非叫我賣樓，除非佢唔想做生意，由此可見，現在並不是投資者恐慌式出貨，而是物業代理以恐慌式出投資者的貨，不過，大多數物業投資者都身經百戰，又捱過幾個難關，現在離最困難的時候還有很遠，根本毋須恐慌式出貨，否則，本來樓市是唔會出現最困難時候，可能會在投資者恐慌式出貨之下出現，真係陸榮廷睇相，唔衰攞嚟衰。

我問物業代理知唔知投資者最怕甚麼，佢當然唔知，就算知都話唔知，投資者最驚被人擺地攤，意思是將某一個投資者的物業全部公開出售，並且歡迎買家出價，老實說，咁樣做即是話比全世界知道那位投資者銀根短缺，試問所公開的物業，又點會賣得好價，或者可以賣走幾個最好的物業，但其他的只會愈賣愈平，甚至無人問津，所有投資者都知道這個道理，地攤式銷售反而做唔到好成績，如果真係要賣樓，每一個投資者都有自己方法，不過，就算是銀根短缺，都唔會地攤式銷售，最多是攞幾個質素比較高的物業出嚟，價錢降低一些，佣金俾高一些，反而有機會可以賣得走，在賣家來說，太多選擇即是沒有選擇，物業代理的地攤式銷售，其實是打擊其他投資者或者業主的信心而已。







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