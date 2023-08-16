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近日在大角嘴見到一個從來唔肯買樓的老友，以往成日笑我們買樓做樓奴，辛辛苦苦做工為了供樓，孭了筆銀行貸款，老闆橫蠻無理都唔敢反駁，他不知幾風流快活，住幾年又可以換新環境，而且自己仲不用付裝修費，但那位老友唔知道，正當盛年，又有一份好工，租樓當然很容易，不過就很浪費，他應該利用這段時候供樓，而非租樓，因為租樓就是替人供樓。

有做物業代理的朋友同我講，超過50歲仍然要租樓，業主的眼光很奇怪，超過60歲，業主會搵一些藉口唔租，超過70歲基本上很難租到樓，那些上了年紀的租客唯有租用平均年齡比較大社區樓宇，例如大角嘴，深水埗，土瓜灣等，所以，我在大角嘴見到那位老友，當時他非常之尷尬，很怕我會問佢最近搬到那裏。

一般來說，30到45歲是買樓供樓的黃金時期，但租樓也是一樣，業主很喜歡租給那些年輕力壯，又搵到錢租客，就算平少少都會租，那些租客的確嘗到了甜頭，但唔知道這是糖衣毒藥，到了50歲，毒藥就會發作，他們會發覺，年紀愈大，愈難租樓，唯有移向那些老社區，有時都幾令人坎坷。

在香港人買第二個住宅單位要付15 ％特別印花稅之下，能夠出租單位則愈來愈少，租客則會愈來愈多，租金上升不在話下，業主是不會租給那些年紀比較大租客，所以，我相信不用太久，就會有很多年紀比較大租客要求政府出租管，不過，他們將會被人問在過去幾十年，他們有咁多機會，同時亦有能力，但點解唔買樓，搞到5、60歲仲要租樓。







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