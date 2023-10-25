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今日（10月25日）特首發表《施政報告》，我相信有不少人關心政府會否撤銷打壓樓市超過十年的辣招。有人話今次一定撤，在巨額赤字預算案的情況下都不撤辣，是否唔想撈？但亦有人話不會撤，因為如果撤辣之後樓價急升，政府又會被市民話幫住地產商及業主，但如果不撤，政府收入漸少，尤其在賣地方面，今年收入都唔夠預算兩成，沒有足夠銀両，又如何應付政府龐大開支？



如果大家有留意，國內對於樓市管制時緊時寬，本來在大部分大城市都是限購，但現在大多數已經取消，相信在有需要的時候，限購會再出現。點解中央政府可以咁樣做，特區政府反而唔敢做？我問過一位不能開名的中央政府官員，佢話這叫做「不敢得罪老領導群猴症」。中央政府官員咁講，更加令我摸不著頭腦。

港府正面對巨額赤字預算。（資料圖片）



香港的辣招已經存在十多年，當然不是由現任特首推出，或者現任財爺有份參與，但絕對不是由佢設立，如果由現在的特區政府官員取消，恐怕會得罪當時出招的CY。在「不敢得罪老領導群猴症」之下，莫講話最新發表的《施政報告》不會撤，就算是下一個特首的《施政報告》都不會撤。



我問國內官員有何良策，佢話撤辣是屬於政治議題，政治嘅嘢應該用政治方法解決。國內改革開放40年，不少城市都有一些大而無當、阻頭阻勢的建築物，那些都是以前的老領導得意之作，繼任的領導唔敢拆咗佢，以致那些建築物好似釘子戶。政治解決方法就是由人大代表立案商討是否拆卸那些建築物，老領導知道，就會自動要求拆了那些建築物，根本不會有衝突。現在睇吓香港特區官員識唔識用政治手法撤辣。