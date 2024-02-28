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我在澳門松山腳的粵華讀中學，校方每年都舉辦環繞松山山腰跑一圈，全程大約1700公尺，為免各同學在衝線時相距太遠，校方在賽前會公報「贏在起跑線計劃」，那些賽績不甚好的同學可以提早5至10分鐘出發，到衝線時就會一大堆同學一齊，十分墟冚。唔知情的人以為學生的水準相當平均，其實，有一些同學提早出發。不過很奇怪，不少可以提早出發的同學沒有提早出發，他們認為即使贏都是勝之不武。



2月28日財爺又要恭讀《財政預算案》，今次大家關注的不是財赤問題，財赤超過千億已是定局，只是千幾億的問題，如果沒有新突破，明年財赤應該更加嚴重。不過，就是因為財赤嚴重，政府才有機會撤銷打擊樓市的辣招，大多數人都認為政府今次會全撤，或者會保留SSD，畢竟SSD是防止短炒，對於買樓自用或者收租的人不會有影響。有人話全撤都無用，樓價仍然會下跌，既然全撤無用，就唔應該反對政府撤辣。

有首次置業者怕爭盤，在《財政預算案》公布前偷步入市。(iStock)



雖然報紙鋪天蓋地報道不利樓市的消息，低價成交亦不絕，但在《財政預算案》公布前的一次中原指數，竟然上升了0.48%，代表有不少人偷步入市，現在甚至幾個人爭一個單位。那些買家全部都是首次置業者，因為他們知道自己是贏在起跑線，如果財爺撤辣，就有不少人和他們爭，那些人包括已經有住宅單位的香港人、由內地來的專才以及學生家長，在不用付辣招稅之下，他們出價必定勇猛，如果唔早點買樓，《財政預算案》公布後就很難買到。不過任何事都不怕一萬，最怕萬一，萬一財爺不撤辣，樓價一定會下跌，現在買樓的人就損失慘重。但財爺面對巨額財赤，唔撤辣就無人買新樓，地產商的新樓賣唔出，就唔會買地，無買地收入，財赤只會愈來愈嚴重，我諗財爺唔會同錢鬥氣啩。







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