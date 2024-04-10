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在2003年沙士之後，我去新加坡尋找商機，到埗後酒店老總搵我，話有一個新加坡官員想見我，當面介紹新加坡。我話唔好麻煩官員，我們只是一間小公司，就算投資在新加坡，銀碼都唔會很大，況且我已經約了人食晚飯。經理最後回覆，官員仍然想見我，他晚上10點到酒店，帶我睇吓新加坡未來發展。



晚上9點，官員已經在酒店等我，而我們當晚在酒店與友人晚飯，知道之後立刻同官員見面。老實說，在新加坡友人面前，的確非常有面子，因為那位官員是部長級。跟住嗰幾日，都有新加坡官員陪同，到離開前一晚，我們做東請食飯，我老實同官員講，我們會投資，銀碼不會很大，因為我們覺得香港商機比新加坡優勝。官員話無問題，只希望我們可以幫忙宣傳新加坡。

新加坡官員為吸引外商投資，表現出十足的誠意。(iStock)

幾年之後，我們要買由新加坡政府在香港擁有的10層商廈，當時每層成交價是2億。現在甲廈樓價雖然下跌，但每層仍然值5億。我飛去新加坡傾單交易，新加坡政府問我有無熟悉官員，我講了在2003年見過面的那一位。我們再次見面，那位官員多謝我，因為很多香港人知道我們考察過新加坡，而最後投資新加坡，理由是我們在香港只不過是很小的投資者，名氣亦不大，新加坡仍然可以派部長級官員招待我們，令到其他香港投資者有信心，繼而投資新加坡，這個做法叫千金買馬骨。



近日有阿拉伯王子話投資5億在香港，立刻被人質疑是否真的是王子，或者只是王室遠房親戚甚至是騙子，嚇到班香港官員本來準備出席但後來唔敢出席王子的宴會或者家族辦公室開幕典禮。我覺得香港政府浪費了一次機會，就算不是王子又如何，阿拉伯王室知道一個遠房親戚都受到香港政府熱情招待，其他王室成員甚至王子就夠膽投資香港－－《戰國策》之〈千金買馬骨〉。







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