現在並非炒家出擊時候

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五一假期前在公司開例會，有同事問現在是否買樓時候。我話可以分三個層面來講，如果是自用的話，遇啱合心水以及能夠負擔得起，的確可以買。我並不是說樓價不會下跌，但作為自用，唔使等到撈底才買，連我都未試過撈底買樓，其他人又點會做到？如果要等到撈底買樓，可能一世都買唔到，因為樓價若不掉頭回升，就唔知道樓價最低的時候已經過去，如果掉頭回升之後才買，就不是撈底。



第二個層面就是長線投資者，如果遇上一個價錢理想而質素不錯的物業，甚至對自己手上的物業有協同效應，例如隔籬舖位或者住宅單位，有經驗的投資者會仔細考慮，因為他們知道，如果唔買，隨時蘇州過後無艇搭。所以，投資者在現時環境是會買樓，只要手上有足夠資金。如果資金不足，無論幾咁優質，或者有協同效應的物業都唔會考慮，無謂今日買入，明日因資金短缺而被迫賣走手上的優質物業，真係喊都無謂。

對樓市炒家而言，單位供不應求時才是入市良機。(Shutterstock)



大家可能會覺得奇怪，作為一個炒家或者短線投資者，現在並不是最佳入市時間。炒家炒樓首先是考慮供應量，並不是樓價，如果供應充足，即使買入價幾平都可能無錢賺，甚至會蝕本；如果供應減少，甚至供不應求，才是入市良機，就算價錢高一些都無問題，因為貴買貴賣。現在炒樓反而對樓市有不良影響，因為如果炒家撻訂或者蝕讓，就會畀人一個錯覺，以為樓市仍未見底，仲有排跌。所以，現在並不是炒家入市良機。







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