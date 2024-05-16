香港不應為他人作嫁衣裳

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有兩年前轉去新加坡工作的投行老友回流，理由是賺錢愈來愈少，而新加坡生活水平又愈來愈高，賺埋都唔夠使，所以回流香港搵真銀，不過亦有一定難度，以往的客已經跟了其他人，甚至跟了自己以前下屬。自己回流容易，要客戶回流是很艱難。



其實我對老友去新加坡唔多滿意，因為他並不是淨身出戶，而是將在香港搵到的國內客戶帶去新加坡，只要新加坡方面拆帳高一些，投行家收入就會大幅上升，所以，不少投行家只顧眼前利益，將自己客戶帶去新加坡，但原來是自斷米路。在國內客戶如果嚟香港，已移居新加坡的投行家就不能招呼他們，惟有遙控下屬代勞，久而久之，客戶就歸下屬所有，甚至下屬會將個客帶去其他投行，令到移居新加坡的投行家收入大減，亦是他們回流的原因。本來這是一個極之不利新加坡的消息，但傳媒可以倒轉嚟寫。

近年有些香港的投行家轉到新加坡搵銀，但收入不升反跌。(Shutterstock)



有傳媒表示，愈來愈多投行在新加坡設立總部，請更多人，原因是新加坡人工低香港四成。我覺得很奇怪，既然人工低，又點可以吸引到香港人去新加坡工作？更何況新加坡生活水平比香港高，又悶到發癲，人工比香港高四成就差不多。而投行家收入是與收入成正比，人工低過香港，主要原因是他們替公司搵少咗錢，這是一個極之不利新加坡的消息。點解變成好消息？真是令人費解。



老實說，香港不應再為他人作嫁衣裳，有不少公司真正做嘢的人在香港，搵錢亦在香港，但總部設立在新加坡，收入就變成新加坡的，那些在新加坡的大佬根本唔使做就有非常好的收入。但不合理的事始終會變番合理，已經有銀行將香港同新加坡分開，以後在香港搵到的錢屬於香港，新加坡的歸新加坡，不能夠借艇割禾，在新加坡工作的香港人收入就會大幅減少。回流是可行的，但是否能夠適應香港節奏是另外一個問題。







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