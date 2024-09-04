積吓陰德，現在唔好叫人賣樓

加入最愛專欄 收藏文章

有老友同我講，現在樓市仍然有下跌一半嘅危機，我不但應該將手上物業賣走，而且仲要多發表文章，叫人拿拿臨賣樓，最好連自住單位都賣，這才是一個評論員兼投資者的做法。我話自己讀書唔好，惟有積吓陰德，叫人賣自住單位，是一件好無陰德的事。老實說，我明知樓市會跌，都唔敢叫人賣自住單位。

我問老友何以見得樓價會大跌？影響樓市的辣招已經全撤，人口亦止跌回升，新增人口有很多都是專才優才，而租金亦連續上升20個月，在人口增加之下，仲會繼續上升，賣了樓的人就要畀貴租；美國亦準備減息，在減息前賣樓，似乎不智；銀行在金管局壓力下，就算唔借錢畀人買樓，都唔會call loan，銀行唔call loan，點解要賣樓？

有玄學家表示，香港的樓價還會下跌一半。(Shutterstock)

老友話唔係佢叫人賣樓，而是玄學家話香港樓市還會下跌一半，要早早賣樓。唔通玄學家唔知道一命二運三風水，四積陰德五讀書？

老友話我叫玄學家積吓陰德，唔好叫人賣樓，咁即是玄學家唔可以叫人賣樓？老友誤會了，玄學家以及分析師都可以叫人買樓賣樓，不過就唔能夠太武斷。玄學家話樓市會大跌一半，真係唔賣就笨，就好似老友都因為玄學家對樓市的批判而叫我賣樓，我身經百戰，當然唔會理，但有一些比較膽小的人，真係會將自住單位賣走。有玄學家同我講，他們雖然是術數之人，亦有其宗旨，唔會叫人離婚、移民、賣樓。學術數的人，大家都認為他們的預知能力比一般人強，更加要積吓陰德。







【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票