現在炒樓可以做好事，又可以賺錢

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國慶早上，要去一個升旗活動，見到一個大孖沙也文也武，佢話富貴迫人來，假期前一個星期，買了20萬股港交所(00388)，現在賺了差不多2000萬，問我有無慈善機構要捐助，佢可以作出貢獻。

大孖沙唔知道，大家咁高咁大，唔會互相捐錢，因為今日你捐畀我，明日就我捐畀你，即是自己捐畀自己。不過，現在可以做一件好事，不但有很多人會多謝你，而且又可以賺錢，何樂而不為？

我話既然賺了2000萬，不如full pay買四個小型單位，千祈唔好做按揭，否則就會被銀行激親。現在有很多小型單位的業主財困，被財務公司追數追到失魂，惟有賣走自住單位解困，但若果賣走自住單位，一定會家嘈屋閉，所以，既然有一些橫財，不如幫幫那些業主，買了他們的自住單位，買入之後再租番畀原業主，他們一定非常感謝你，唔使捐錢就可以做好人。

現在買入單位，兩年後大約會有兩成半利潤。(Shutterstock)

兩年之後，樓市應該有兩三成升幅，不少打算買樓的人非常徬徨，因為睇啱某個單位隨時會被其他人捷足先登或者業主反價，到那時候就可以考慮出售兩年前買入的單位，可以平些少賣番畀原業主，否則，就可以放出街，唔好賣畀炒家，一定要賣畀用家，買入的人一定會連聲多謝，不知不覺又做多一次好人。

今日買入的單位，兩年後大約有兩成半利潤，到時才考慮將利潤捐出去，接受的機構一定非常多謝。所以，要靈活運用橫財，才可以令更多人受惠，而且，又絕對符合國策。正所謂相不睇不發，薑不磨不辣，樓要炒吓才顯示到真正價值。







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