政府是否應該停止造地

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根據傳媒報道，政府對於樓價下跌，是否應該繼續造地有很大分歧，以CY為首的認為現在樓價處於低位，應該停止造地，直至樓價調頭回升為主，否則會衍生負資產，以財爺為首的認為政府不應該停止造地，否則就後患無窮。

有老友問我對於造地有何睇法，是否應該採取中庸之道，減少造地直至樓價回升為止，如果以這個理由，基本上現在就唔應該停止造地，因為樓價已經止跌回升，雖然暫時升幅不顯著，只是令樓價上升的各種因素未發揮應有效果而已，假以時日，樓價必定會上升，如果現在停止造地，在沒有土地供應之下，樓價必定會急升，到時候政府又會將責任歸咎於投資者，二話不說就會再推出辣招，樓市再一次受到辣招摧殘，既然知道這個結果，政府點解要停止造地。

以一個農夫為例，就算農作物的價格下跌，都不會停止耕種，因為農夫知道，如果停止耕種，農作物的價格一定會上升，如果咁唔好彩遇上天災，農作物價格一定會升到不得了，政府一定會推出辣招來管制，農夫並不會得到應有利潤，當農民見到農作物價格高企，就會大量生產，糧多價跌，穀賤傷農，到最後受到損失的仍然是農民。

需求無限，如現在停止造地，政府十幾年來推出打擊樓市的辣招又白費了（交椅洲人工島官網截圖）

就算政府按正常速度造地，在供應有限，需求無限的情況下，樓價最終是會上升，供應有限的意思，就算政府繼續造地，供應始終是受到限制，但專才優才投資者，甚至學生來港，都會增加對樓宇需求，而且是源源不絕，需求是無限的，而且從租金不斷上升已經反映出來，如果現在停止造地，現在賣樓的人都會封盤不賣，一年內樓價就會再創高峰，政府十幾年來推出打擊樓市的辣招又白費了。







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