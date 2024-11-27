賣樓賺蝕要計清楚條數

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有年輕朋友請食晚飯，原因是最近晉身成為年薪千萬，在席間當大家恭喜佢的時候，年輕朋友非常謙虛咁話如果扣除薪俸稅，達唔到年薪千萬，得800幾萬。大家都唔同意，認為年薪千萬是指一年收入，薪俸稅是不會扣除。

其實年輕朋友並不是無理由。最近樓市比較好，蝕讓的個案減少，對於睇淡樓市的人是不利，於是出現了明賺實蝕個案，例如影帝張家輝以1.35億放售嘉惠園，本來是有錢賺，但傳媒話如果加上買入時所付的印花稅，就要蝕400萬，於是就變成張家輝蝕放嘉惠園。雖然有很多人話這是蝕放，但更加多人唔同意，因為用這個計算方法，有很多蝕本交易，其實是明蝕實賺。

蝕賣的半新樓若計及地產商回贈，可能其實有錢賺。(Shutterstock)

近日有很多半新樓出售，隨時都會蝕兩至三成，但如果計埋地產商回贈，業主可能是明蝕實賺。現在蝕售的半新樓，買入時仍然要付辣招稅，很多人捨得高價買樓，但唔捨得畀高達三成的印花稅，地產商於是回贈部分樓價，令到買家可以付印花稅。不過羊毛始終出自羊身上，那些單位售價一定會比正常為高，如果現在出售，極有可能是要蝕錢，但如果計埋地產商回贈，就會變成賺錢，名符其實的明蝕實賺。

如果睇淡樓市的人夾硬將印花稅變成樓價，令到有錢賺的交易變成明賺實蝕，就一定要將地產商回贈從樓價中扣除，樓價成本下跌，令到現在不少蝕錢的交易變成明蝕實賺，咁樣做才比較公道，否則就會令到讀者收錯信息，以為樓市好差，大部分交易都是蝕錢。







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