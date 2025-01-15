金少銀多，樓市未能回復正常

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有老友唔明白，政府已經撤辣，利息又逐步下跌，又放寬優才專才來港數目，但樓市仍未止跌回升，甚至成交量亦不高，究竟政府要點樣做才可以令樓市回復正常？

老實說，政府可以做的事真的不多，亦不用刻意推行一些政策谷起樓市，樓價仍未止跌回升，以及成交量偏低，主要是樓市金少銀多。一般人買樓，大多數要問銀行借錢，換句話說，銀行是金主。現在有很多人打算買樓，不過很難問到銀行借錢，沒有銀行做金主，大多數人都很難買樓，結果導致樓價不升、成交量偏低的現象。不過，銀行家是生意人，他們見到樓價在最近3個月已經沒有下跌，只要堅持多兩三個月，銀行家認為樓市下跌的風險不大，就會考慮放寬樓宇按揭。當銀行開始借錢畀人買樓，金主多了，就算樓價唔升，成交量都會增加，亦可以說樓市回復正常。

當物業變成銀主盤，其目標售價往往比市價低一兩成，造成樓價下跌。(Shutterstock)

當業主供唔起樓，按在銀行的物業便會被沒收變成銀主盤，銀行身份亦會由金主變成銀主，金雖然貴過銀，但銀主的生殺大權就大過金主。當物業變成銀主盤後，便會推出市場發售，銀主的目標售價就是借了出去的貸款，通常都會比市價低一兩成，結果造成樓價不斷下跌。而樓市未來去向，就要睇銀主盤消耗的速度，如果被銀行沒收的物業減少，沒有銀主盤供應，樓價就會回復正常。總括來說，當銀行願意借錢畀人買樓，而銀主盤數目減少，樓市便會回復正常。







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