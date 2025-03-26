北車南下才可令香港重現夜繽紛

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上周末與一班老友去亞洲排名第56的餐廳食飯，座無虛席，的確名不虛傳，但市面又的確不太熱鬧，尤其是周末，不少食肆及消費場所嗌晒救命。究竟點樣才可以令香港重現夜繽紛？

有老友話，最重要是品質，千祈唔好用假貨，對於從內地來港的高消費族群，價錢都只是其次，所以品質好的網紅店排晒長龍，大家對此都表示同意。不過，每個周末有30萬至40萬人北上消費，唔准港人北上消費是不切實際，最緊要是吸引多啲內地人來港消費，但只靠公共交通是唔夠，如果能夠畀內地人自駕來港，一定可以令周末的消費氣氛熱鬧起來，做飲食零售的人唔使嗌晒救命。

有不少有錢的內地人，希望周末駕車來港消費。(Shutterstock)

正所謂來而不往，非禮也，既然有咁多港人揸車北上消費，香港政府應該放寬北車南下，根本唔會令香港交通擠塞。有不少有錢的內地人，希望周末來港消費，例如在廣州的一家人，如果他們聘用香港七人車連司機，一日費用超過一萬元，港車7點就要出車，9點到達廣州，11點到香港，晚上9點回程，11點到廣州，司機1點才回到香港，咁大陣仗只玩得10個小時，浪費太多時間，港車北上接客即使好貴，但都唔係賺好多。

但如果北車可以南下，廣州一家人可以聘用內地車及司機，9點出發，11點到港，晚上10點回程，在香港可以食足兩餐兼購物，費用大約3000至4000元。所以，政府應考慮讓北車南下，填補北上汽車的空缺。







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