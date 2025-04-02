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近日全世界對於美國在4月2日推出高達25%對等關稅都感到非常苦惱，不但香港樓市受到影響，各地股市亦因此而大跌。究竟甚麼是對等關稅？點解會令香港樓市受到影響？

有個食物供應商朋友話今次真係大鑊，一間連鎖酒樓話佢幫襯太少，一定要佢買一些禮卷，否則就轉換供應商。本來買禮券是無問題，稍為加價便可以補番條數，但連鎖酒樓表明唔准加價，一定要供應商硬食。其實朋友一向都有買酒樓禮卷，自己根本用唔晒，惟有打折賣畀其他人，現在連鎖酒樓要求買多啲，今次一定損失慘重。

特朗普商人出身，見到美國出現大額貿易逆差，換句話說，即是很多國家出現順差，賺了美國很多錢。所有賺美國錢的國家都知道，這個世界沒有免費午餐，所以，大多數國家都有買美債，中國亦曾經擁有超過1萬億美元美債，現在大約有7000多億，代表中國已經不賣帳。除中國之外，其他國家大多數都減持美債，大家都唔賣美國的帳。

如果特朗普能以關稅迫使對美國有貿易順差的國家買美債，聯儲局就可以減息。(Shutterstock)

美債滯銷，特朗普惟有以貿易不平衡為由來開徵關稅，如果要收窄順逆差，最簡單就是買美債。在特朗普上任初期，就已經表明開徵關稅，如果有國家願意買美債，美國就會減免關稅，但所有國家都睇到美國國債以每季7000億上升，不出5年，美債就高於GDP，這是一個危險訊號，既然知道危險，又點會買美債？不過，估計部分國家願意以買美債來換取豁免關稅。

如果特朗普以關稅來迫使那些對美國有順差的國家買美債行得通，代表不用付高息來吸引其他國家買美債，美國聯儲局就可以減息，否則，美國點DOGE都無用，慳埋慳埋都唔夠畀美債利息。聯儲局減息，對香港樓市有利，香港的業主已經等咗好耐。







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