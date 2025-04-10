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有老友話美國將中國關稅大幅增加至104%（編按：今日凌晨美國宣布將加徵幅度增至125%），令到美國商品要大幅加價，以一部iPhone為例，現在美國賣大約1600美元，加關稅之後賣3200美元，如果賣3000美元，已經是非常克制。其實老友唔知道，1600美元一部iPhone，出廠價大約270美元，關稅104%，即大約280美元，iPhone新售價應該是1880美元，而非3200美元。

今次美國開徵關稅，特朗普計算方法搞到大家一頭霧水，有不少國家六神無主，立刻投降，唔敢甚至撤回向美國開徵關稅，不過，中國就會硬幹到底。

今次加關稅的最大得益者非美國政府，而是美國入口商。(Shutterstock)

老友一頭霧水，六神無主，令我想起全世界都被美國呃了。今次最大得益者並非美國政府，而是美國入口商，因為關稅是以入口價計算，不是以零售價計算，而入口價與出廠價相若，美國入口商多付104%出廠價關稅，同時多收104%零售價。商人肥到襪都著唔落，特朗普就孭上一個惡名。

我後生做廠的時候，美國訂單的出廠價與零售價是同價，不過出廠價是港元，零售價是美元，當時1美元通常兌6港元，所以，出廠價與零售價是1:6，如果某一件商品中國出廠價是10美元，在美國零售價是60美元，而零售價包含各項成本，包括運費、倉租、行政、推廣、上架費等。在今次加關稅之後，入口商要付10.4美元關稅，但可以多賣62.4美元，整整多了52美元，而這52美元基本上是在美國的服務費用以及利潤，唔應該畀關稅。我相信美國政府只是徵收貨物入口價關稅，而美國零售商趁機「打劫」，以美國開徵關稅為由，用零售價加價。美國人民叫特朗普hands off，其實是錯誤的，應該叫零售商不要以零售價加關稅，如果只是加入口價104%，美國人民是可以負擔得起的。







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