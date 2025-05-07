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有老友話近日很煩，原因是有一個物業按了畀銀行，按揭成數不足四成，本來是無問題，但近日中美貿易戰，他有些賒數暫時未能收回，所以亦不能向銀行供款，銀行追數追得好急。有朋友教佢將物業轉按畀財仔，雖然畀多些少利息，但可以解燃眉之急。老友覺得這是無辦法中的辦法，但又覺得唔係幾妥，所以問我有甚麼意見。

一般來說，大多數人都會贊成將物業轉按畀財仔，但其實應該接受新思維。我經過不少風浪，認為按揭成數不高的物業，業主應該任由銀行將其變成銀主盤，當物業變成銀主盤之後，已經是銀行囊中物，由於按揭成數不高，銀行是不會急於出售那些銀主盤，何不收多幾個月甚至一年利息？不但得到客戶讚賞，並且可以收取較高利息，何樂而不為？如果被銀行追數便立刻急急忙忙將物業轉按到財務公司，最後，可能失去那個物業。

按揭成數不高的物業無法供款，由它成為銀主盤是一個避險方法。(Shutterstock)

按在財仔的物業是可以取得較高按揭貸款金額，但風險很高，萬一還唔到錢，財仔便會按合約沒收物業，而且很快以低價在市場出售，到了那個時候，業主是無能為力，任由財仔宰割。所以，如果按揭成數不高，因還不到供款而被銀行追數，倒不如任由銀行將物業變成銀主盤，銀行是不會那麼快出售按揭成數不高的銀主盤，最後，業主會發覺物業成為銀行的銀主盤，其實是可以避難。







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