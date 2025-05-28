愈來愈多在新加坡上市公司轉到香港上市

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有老友話寧德時代(03750)上市，有參與抽股的人都賺了一筆小錢，上市兩日，已經成為香港市值第七高的公司。不過，老友收到內幕消息，新加坡交易所打算簡化上市程序，一於搶香港生意，據聞有不少打算在香港上市的公司轉去新加坡。香港要小心了，千唔好俾勝利衝昏頭腦。

老友記得我曾經寫過幾篇文章關於港交所，其中一篇就是以有教無類作比喻，好似孔子收學生，總之有學費交就得，化三千七十士，總有一些公司是成功的，所以，港交所應該簡化上市程序，待公司上市之後，由股民決定是否淘汰那間公司，而非港交所做把關工作，愈少公司在港上市，愈代表港交所失職，而非代表港交所把關成功。而新交所行了當日港交所行過的舊路，新交所把關甚嚴，一般公司很難在新交所上市，結果是退市多、上市少，而退市的公司，有不少是轉到香港上市，所以，新交所才會話簡化上市程序，吸引公司去新加坡。其實，新交所首先要留住在新加坡上市的公司，唔好畀她們退市，才是最好做法，待退市的公司少過上市，才考慮吸引多些公司到新加坡上市。

香港IPO排名料可回升至全球第二 (Shutterstock)

退市的公司少過上市，真係知易行難，今年只有一間公司在新交所上市，有14間公司宣布計劃從新交所退市，而去年亦只有四間公司在新交所上市，有21間從新交所退市，退市的理由是監管甚嚴，隨時被罰到黐線，否則的話，又點會無端端退市？沒有比較就沒有傷害，今年到現在，有180間公司正在審批，排隊在香港上市，香港IPO排名應該可以回升至全球第二。







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