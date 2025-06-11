羅奇，港版淝水之戰的朱序

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一向是香港大好友的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇，去年突然發表「香港玩完論」，嚇到香港人不知所措。一年過去，香港的表現雖然未如理想，但仍然不太壞。近日羅奇又發表言論，不但話香港不會玩完，而且在中美爭拗之下機遇處處。今次言論比「玩完論」更加震撼，究竟羅奇點解出爾反爾？

老實說，羅奇的確是香港大好友，他知道如果繼續唱好香港，效果並不大，不如唱衰香港，在適當時候再唱好香港，效果一定比一直唱好香港好得多。

近日羅奇改口指香港不會玩完，而且在中美爭拗下機遇處處。(AP)

中國三大以少勝多的戰役之一「淝水之戰」，就算問AI，都會話由謝安謝玄領軍的東晉，要求苻堅的前秦軍退後，東晉軍趁前秦軍後退時渡江截擊，而得到大勝。但以我的理解，關鍵是東晉大將朱序，他在東晉主力軍未渡江之前，在對岸與前秦軍對壘，朱序知道，以五千之眾對十萬之師，如何取得勝利？不如投降，在適當時候再作出反擊。

老實說，苻堅亦唔敢用朱序，只放他在大後方，誰不知大錯特錯。當前秦軍應東晉軍要求向後撤退時，朱序在前秦軍大後方大叫「秦軍已敗」，導致出現風聲鶴唳、草木皆兵。如果不是朱序反轉再反轉，以晉軍8萬兵力，又如何與80萬兵力的前秦軍抗衡？

羅奇在唱「香港玩完論」的時候，香港形勢的確不佳，雖然辣招已撤，但樓市仍然未入正軌，羅奇知道在利息又高、銀行又call loan的情況下，唱好都無用，不如唱淡，好似朱序投降，等形勢轉好時才再次唱好香港，反而可以收事半功倍之效。大家又睇吓羅奇今次是否可以打一場港版淝水之戰。







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