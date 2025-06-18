叫價高、還價租的業主害死香港

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有老友打算租一個舖位做生意，但俾業主叫價嚇窒，於是問我意見。我叫老友大膽還價，唔好八折咁少，一於打過對折，估唔到業主又願意租畀佢。老友話我料事如神，絕對不是，而是事實上有一些業主喜歡叫價高、還價租，但是那些業主唔知道，他們咁樣做其實害了香港，間接亦害了自己，老友問點解。

這是一個簡單但是很深層次的問題，一般業主無論在租抑或賣的時候，叫價都會比市值高一些，並不是那些業主貪心，而是預一些水位畀買家或者租客減價。本來叫價幾多都無問題，但現在輿論的勢太強勁，如果叫租太高，輿論會話高租金害死香港。就好似最近元朗有一間賣燒賣的小食店，賣燒賣的舊租客走了之後，業主叫價15萬，傳媒計算過，每日要賣1200串燒賣才夠交租，但日後業主可能以7.5萬租出，傳媒不會糾正，就算傳媒日後願意報道新租金，標題亦改為樓市市道不景，業主要大幅減租。原本15萬租下降至7.5萬，租金大跌一半，以此來看，業主亂叫高租金並不對樓市有利，反而害死香港。

物業投資者都明白，如果打算出租或出售一個物業，開價不能比市價高逾兩成。(Envato)

物業投資者知道，如果打算出租抑或出售一個物業，開價是非常重要，比市價高10%至15%是最好，千祈唔好多過20%，否則，打算買或租的人都無興趣還價，最後害了自己。但是香港有很多獨立業主，只是持有一兩個單位，怎樣開價都可以，租唔出損失亦不會很大，他們的開價不能作準，但不是很多人明白，認為香港的業主太過貪心。







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