政府擔保中小企，銀行無興趣造按揭貸款

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有老友話近日銀行對按揭貸款審慎，但並不樂觀，事緣他的兒子最近買了一個自住單位，收入、貸款比率全部都合格，但銀行仍然唔批，搞到老友個仔好心煩。

老友可能唔知道，銀行唔係唔批，而係銀行知道老友個仔有一個有錢老豆，明明可以批都唔批，不過又唔係唔借錢，只不過要求老友替兒子簽份擔保，上午簽，下午就有錢用。老實說，兩父子無得講，但搵其他人簽擔保就很難。多年前我第一次買樓，銀行叫我搵一個有錢親戚簽份擔保，我話銀行借錢是做生意，可以唔借，但點解無端端要我欠親戚人情？錢債可以還，人情債難還。最後我轉去一間外資行造按揭，利息仲平些少。

老豆簽擔保只是次好，最好是政府簽擔保。政府見市況唔係幾好，於是叫銀行借錢畀中小企，而且不是細數目，成3000幾億咁多。老實說，銀行連磚頭都唔借，又點會借錢畀你中小企？除非政府簽擔保，況且又是政府叫銀行做，政府無理由唔簽，至於風險高唔高，根據疫情期間由政府擔保的貸款，大約有25%壞帳，3000幾億擔保，大約有800幾億壞帳，的士佬話對政府來說是濕濕碎。

銀行寧願閂樓按貸款的水喉，主力借錢畀中小企。(Envato)

由於中小企貸款有政府擔保，銀行乾手淨腳，更加無興趣造物業按揭貸款，買了樓的人愈嚟愈難問銀行借錢。所以，打算買樓的人一定要清楚，就算收入足夠，借貸比率合格，銀行仍然唔係咁願意借錢畀人買樓，如果老奉以為銀行一定會借，咁樣很容易失了預算，無端端要撻訂。







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