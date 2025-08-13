樓價與人口租金的物質不變定律

加入最愛專欄 收藏文章

中原指數上星期五下跌1.19%，有專家指樓價已經進入黑洞，現在要賣走都很困難，理由是如果好容易賣走，樓價就唔會跌咁多。聽落似乎有啲道理，不過又有可能是歪理。

專家以偏概全，樓價下跌一兩個星期，就講到冧樓咁大件事，其實，樓價與去年9月最低的時候相比，仲有少少升幅。期間有不知幾多專家、玄學家話樓市大冧，現在那些人都唔敢出聲，費事俾人算舊帳。現在講樓市下跌的專家大多數是新人，他們沒有心理包袱，唔怕俾人翻舊帳。

有老友唔明白，點解現在自住物業都已經變成銀主盤的投資者都唔捨得賣走一些物業，只是不斷強調樓價很快掉頭回升，究竟有甚麼理由？

當人口增加、租金上升，樓價理應不會下跌。(Envato)

老友唔係投資者，唔知道樓價與人口及租金有一條物質不變定律，就是人口增加、租金上升，樓價是不會下跌，就算下跌都只是人為，就好似現在樓價下跌，主要並不是經濟轉壞，而且銀行call loan，令到投資者或者持有多個物業的業主不得不賣走一些物業，但銀行又唔借錢畀人買樓，所以，只有一些家族基金、大學、宗教團體才有能力買樓。即使購買力如此疲弱，樓價都沒有下跌，投資者知道，樓價唔跌就是樓價反彈先兆，他們又點捨得賣樓？

老友又話，世界無絕對，在過去一年，香港人口增加、租金上升，樓價雖然沒有下跌，但只是平穩。老友講得無錯，不過，樓價只是暫時沒有上升，但情況持續，樓價一定會顯著反彈，否則就唔係物質不變定律。反之亦然，如果人口減少、租金下跌，樓價仍然上升是逆物質不變定律，很快就會作出調整，如果可以逢三退一，應該在這個時候賣走一些物業，不過，很少人會捨得，他們會笑賣樓的人，仲會話升市莫估頂。







