從阿拉斯加看美國人政治智慧

有老友話有一個住公屋的親戚，以前曾經有機會以十幾萬買番自住間公屋，但當時有政治人物叫佢唔好買，仲話政府唔可以踢走佢哋，如果買番自住公屋，雖然價錢係平，但要負責維修，這是政府的陰謀，目的是將維修責任轉移到公屋居民；最近，政府話佢超出住公屋資格，要收番間公屋，現在非常呻笨，點解當日唔買咗間自住公屋，無端端唔見咗幾百萬。

老友可能唔知道，莫講是他親戚，就算英國政府都犯同樣錯誤。在簽《南京條約》時，英國政府要求清政府割讓香港，大家都叫這是不平等條約，而不平等條約是會轉向，弱的一方如果強大，天秤就會轉向他，所以，就出現香港回歸，聯合國都無嘢講，因為這是一條不平等條約；如果當日英國政府是向清政府買下香港，香港未必會出現回歸，因為這是一個交易。

美國在1867年以720萬美元從俄羅斯手中買下阿拉斯加 (Envato)

普京與特朗普在阿拉斯加會面，特朗普軟硬兼施，地下鋪紅地氈，天空有B-2轟炸機，普京不為所動，政府分析員的評論是雙方小勝，但我認為普京是輸了，不過，並不是俄烏戰爭，而是阿拉斯加。今次美俄選擇在阿拉斯加會談，代表普京承認阿拉斯加屬於美國的合法性，而且，大家可以從阿拉斯加看美國人的政治智慧。

英國人的政治智慧是可以搶就唔買，美國人是可以買就唔搶。美國人以720萬美元買下阿拉斯加，以1500萬美元買下路易斯安那州，今日都是美國的合法領土；反觀英國政府，當日強迫清政府割讓香港，但最後要回歸，但如果是一項交易，今日香港就是大英帝國的合法領土。







