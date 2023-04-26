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圖窮秘現 - 羅家聰

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2023-04-26

GDP測市，A股頂已至

#GDP #A股

　　大陸最新的GDP增長升至4.5%，而正當坊間唱好A股之際，3400點就插水了。不少人認為股市不反映GDP，尤其大陸更甚。然則，近年大陸幾難看的GDP都出過，現在景況好轉，不至於現在才大發水吧。若將之跟A股恰當地配對，其實仍見關係。

 

 

　　觀圖所見，A股按年變幅跟GDP增長的關係十分清晰，但怪在不是股市行先而是GDP稍為行先。然而，先一個月就不是真先，因某季GDP是該季完後一個月才公布。換言之，很可能是市場見到GDP數據後才於股市有所行動。這亦意味GDP無法估。

 

（資料圖片）

 

　　論按年變幅，A股去年5月是低位。在低基數下，下月的A股按年變幅或再升，但因去年同期僅3100點，故即使升10%仍僅3400點，即近日頂部；再去亦難很遠。

 

　　若然如此，A股格局上便似美或日股，皆反彈但破不到頂。

 

　　羅家聰（mewe.com/join/lawkachungfacebook.com/kc.economistlawkachung@gmail.com

 

 

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