加入最愛專欄 收藏文章

從來未如此犀利過!

小弟的「粉絲頁」(Fanpage)「Luke Sir 曾智華」, 2018年成立,有兩段時期是反應非常洶湧的。第一段為2019年社會運動澎湃的高峰期,容易解釋,因人心極度動盪,大家對一切發生的社會事件,都會有衝動作出反應。稍稍Hit中民情的帖,即會得到數千Like及轉發。

我的Fan Page 開設三年半,倪匡的帖創收視記錄。

好了,第2段時期又如何?正是過去的一個星期。凡上載任何有關「倪哈哈」倪匡的相片、漫畫或文章,也輕易出現幾千like及引得數十萬接觸對象,認真誇張。





簡簡單單一張怪叔叔漫畫,已吸四千幾Like。

這張帖,顯示倪哈哈磁力驚人,吸萬八Like,更有七十多萬接觸對象。

令人沉思,究竟,這位老伯伯的魅力何來?為何在這個時空逝世竟引起如此驚人的迴響?有甚麼「痛點」能觸動幾百萬香港人日日夜夜讚佢及表現得如此親䁥?

事實,倪匡九十年代初已經封筆。移居美國後,甚少再有文章見報,生活也頗低調,並不常常曝光。說來,為何仍有大量香港人包括年青人對佢念念不忘?

倪匡一生的真愛……太太。

其實,你想知,好易。上網重温四年前石永泰(前大律師公會主席,倪匡迷)的《鏗鏘說》,即會明白。因為,倪哈哈所思所想,代表大部份香港人的心聲,尤其一句:言論自由為一齊自由之母!沒有了自由,一切根本無從談起! (大意)





這集《鏗鏘說》,香港人必看。

全世界的政治人物,都希望得到民心、民情及民意衷心擁護,但多數只有希望而不懂得如何獲得。近日蓬頭垢面的英國首相「肥波」約翰遜及香港前特首林鄭月娥,正正是現代的典型例子。奇在,佢兩位在民望插完再插的一段日子內,從未懂得作丁點反省。





倪哈哈,也是香港人的開心果。

倪匡贏盡全世界,除因說盡大家的希冀外,當然其樂天坦率性格,可愛的笑容,及源源不絕的創作才華,也令人真心欣賞。

還有,佢六十年如一日,從不變色,由零開始就反專制反獨裁,兼且,並沒有因後來憑一支筆大富大貴,受盡權貴巴結而雙膝變軟。





大預言家:倪匡!冇得唔服。

某專欄作者一針見血:倪匡是徹頭徹尾的自由人,熱愛無拘無束地創作,奉言論自由為一切自由之母,痛恨箝制自由的極權統治,並早早預警失去自由的宿命與危機。香港最自由開放的時代,有過倪匡。倪匡創作力最澎湃的時代則在香港。他們成就了彼此。我們懷念倪匡,其實不只懷念其人,也懷念那個容得下這種價值觀的香港!

倪匡已經離開了世界,而最輝煌自由的香港也已成了回憶。可惜嗎?不!起碼,在我們有生之年,曾有機會遇上甚至親親這位「磁石人」,也有幸經歷過香港自由最澎湃的年代,無憾矣。

未來的大氣候,將不會因大家的意志而轉移。let’s see what is coming,I am so curious!







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! ► 立即行動