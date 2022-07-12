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從來未如此犀利過！

小弟的「粉絲頁」（Fanpage）「Luke Sir 曾智華」， 2018年成立，有兩段時期是反應非常洶湧的。第一段為2019年社會運動澎湃的高峰期，容易解釋，因人心極度動盪，大家對一切發生的社會事件，都會有衝動作出反應。稍稍Hit中民情的帖，即會得到數千Like及轉發。

我的Fan Page 開設三年半，倪匡的帖創收視記錄。

好了，第2段時期又如何？正是過去的一個星期。凡上載任何有關「倪哈哈」倪匡的相片、漫畫或文章，也輕易出現幾千like及引得數十萬接觸對象，認真誇張。





簡簡單單一張怪叔叔漫畫，已吸四千幾Like。

這張帖，顯示倪哈哈磁力驚人，吸萬八Like，更有七十多萬接觸對象。

令人沉思，究竟，這位老伯伯的魅力何來？為何在這個時空逝世竟引起如此驚人的迴響？有甚麼「痛點」能觸動幾百萬香港人日日夜夜讚佢及表現得如此親䁥？

事實，倪匡九十年代初已經封筆。移居美國後，甚少再有文章見報，生活也頗低調，並不常常曝光。說來，為何仍有大量香港人包括年青人對佢念念不忘？

倪匡一生的真愛……太太。

其實，你想知，好易。上網重温四年前石永泰（前大律師公會主席，倪匡迷）的《鏗鏘說》，即會明白。因為，倪哈哈所思所想，代表大部份香港人的心聲，尤其一句：言論自由為一齊自由之母！沒有了自由，一切根本無從談起！ （大意）





這集《鏗鏘說》，香港人必看。

全世界的政治人物，都希望得到民心、民情及民意衷心擁護，但多數只有希望而不懂得如何獲得。近日蓬頭垢面的英國首相「肥波」約翰遜及香港前特首林鄭月娥，正正是現代的典型例子。奇在，佢兩位在民望插完再插的一段日子內，從未懂得作丁點反省。





倪哈哈，也是香港人的開心果。

倪匡贏盡全世界，除因說盡大家的希冀外，當然其樂天坦率性格，可愛的笑容，及源源不絕的創作才華，也令人真心欣賞。

還有，佢六十年如一日，從不變色，由零開始就反專制反獨裁，兼且，並沒有因後來憑一支筆大富大貴，受盡權貴巴結而雙膝變軟。





大預言家：倪匡！冇得唔服。

某專欄作者一針見血：倪匡是徹頭徹尾的自由人，熱愛無拘無束地創作，奉言論自由為一切自由之母，痛恨箝制自由的極權統治，並早早預警失去自由的宿命與危機。香港最自由開放的時代，有過倪匡。倪匡創作力最澎湃的時代則在香港。他們成就了彼此。我們懷念倪匡，其實不只懷念其人，也懷念那個容得下這種價值觀的香港！

倪匡已經離開了世界，而最輝煌自由的香港也已成了回憶。可惜嗎？不！起碼，在我們有生之年，曾有機會遇上甚至親親這位「磁石人」，也有幸經歷過香港自由最澎湃的年代，無憾矣。

未來的大氣候，將不會因大家的意志而轉移。let’s see what is coming，I am so curious!







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