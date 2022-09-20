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任何大型活動，要增加聲勢，產生最大震撼力，首要有兩招：一、由巨星作代言人；二、有一首家傳戶曉的主題曲。

剛剛逝世的英女皇， 1986年訪港，香港電台負責製作極品級大騷《英女皇訪港大匯演》致敬，傾盡全港台前幕後精英一同瞓身搞。呢類大Show，個個巨星爭崩頭做，易搵。

英女王1986 年訪港，親臨紅館參觀大匯演，1700年青人現場唱出《這是我家》。

兩位音樂巨匠——黃霑、顧家輝。

主題曲又如何？當年香港最勁的作曲填詞，當然是顧嘉輝及黃霑。兩位大師聯手出擊，肯定「冇得輸」。結果，炮製出一首《這是我家》的組曲，大匯演當日，由1700人唱出，震動散落全球的香港人心靈。大家可上網重温，「資深香港人」一定感動到入心入肺，再看看今日這個「東方之珠」境況，眼淚真會奪眶而出。

「資深香港人」一邊聽《這是我家》，一邊見證「東方之珠」的巨變，可會眼淚奪眶而出？

幾十年來，香港電台製作無數大型公民教育campaign。其中一個，為1981年的《香港國際傷殘人士年》，全球代表雲集，當然要一首感動人心的主題曲貫穿整年活動。

其時，大總帥為日後的副廣播處長吳錫輝。當年，香港電台的年青人節目，與商台的，日日砌到落花流水鬼哭神嚎，兩台領軍人物分別為吳錫輝及俞琤，心態上，大家都完全唔衰得，兩軍對陣， 鋪鋪擦出火花。

港台吳錫輝領軍《青春交響曲》力撼商台俞琤《六啤半》，鬥出香港電台業的黃金時代。

單單一個《香港國際傷殘人士年》，已可谷起成個港台的勢，故輝哥（當年人人稱佢Raymond）施展渾身解數，密密部署一首必爆主題曲。

首先找來擅作正派歌的陳秋霞出手，再揾鄭國江老師填詞，很快，一首入耳又形象正派清純的《一點燭光》面世。

搵邊個唱呢？形象上，羅文、鄭少秋、甄妮、徐小鳳……等巨星，全部唔啱。

論氣質，論聲線，一致公認非由關正傑（ Michael）出馬不可！由佢演繹，爆硬！

輝哥速速出馬。不過，關正傑對名利並不熱衷（近十年，有人狂擲億億聲請佢復出一次都堅拒！），要請佢出山，難道非常高。

終於，拋出一個條件：「Raymond，咁啦，我明天出海玩風帆，你跟埋去，一邊揚帆出海一邊解釋歌曲、歌詞及整個活動意義啦，好冇？」

邊有得唔好？不過，真真大大鑊，搞到輝哥通宵失眠。點解？因佢天生忌水，完全不擅泳，游泳池都唔敢試，更何況揚帆出海咁「危險」？極度擔心一個唔覺意墮海，死梗！

英明神武的輝哥，原來一見海洋即變膽小如鼠。

不過，當年我輩工作，絕對拼命三郎，個個「以目標為結果」，死就死，一定頂硬上！

呢種精神，不知成就了多少未為人知的「不可能的任務」。

終於，關正傑有感輝哥搵命博，寧願嚇到瀨尿都上船，於是，應承唱《一點燭光》。

《一點燭光》MV，橫掃樂壇。

一唱，即成中文金曲及社工界的「聖歌」。40年後的今天，凡有社工晚會，也幾乎是必唱的主題曲。







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