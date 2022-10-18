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最近，etnet有個節目，紅到爆，我於6月23日，有份見證佢「受精」！

6月份的一個晚上，節目就在此「受精」，兩個多月後出世。

當晚，前馬會主席陳南祿（Philip）宴客，男的只有我同佢，另有六位斯文大方具品味及學養的「香港著名女性」。

這種格局，一般到會客客氣氣禮禮貌貌，只講「高檔」話題，大家維持「形象」，食完就散。

點知，唔係！

小弟與Philip，皆愛玩之人，比較開放也豪放，哈哈，原來，當晚在座六位女性，也如是！傾傾吓，話題觸及一般社交飯局的禁忌——性！

首先由經濟日報集團執行董史秀美出招，形容佢一家人對性，非常open，在家也會公開與仔女研究。故覺得應該將性教育進一步普及，希望在etnet搞一個開放、輕鬆又正經談性的節目。最好由兩位形象高雅女性主持。

此時，中大新聞傳播學院副教授利嘉敏，拿出手機，介紹一個台灣非常受歡迎，由一位美麗女性主持的性節目。大家爭相睇，睇完一致認為，香港有得搞。問題搵邊個做？

在座一位電台及司儀界紅人侯嘉明，也是前衛人士，可以無所不談，包括性。

史小姐雙眼一碌：「哈哈，不如就由利教授及嘉明做主持啦，盡快開始！」

你以為佢講吓？當然唔係！原來十萬火急，立即做pilot，掂，9月2號已推出第一集，講kiss，接吻！

從此，我就成為佢哋粉絲，集集睇。點解？坦白從寬，小弟雖然三十年前仔女都生埋，但真㗎，不少性知識，仍似一嚿雲！

此節目名《男男女女，嘉點情趣》，雖然是「齋talking」，但勝在話題到肉，尤其利教授，經常引入調查及現實個案，令人津津有味。

利教授帶隊參觀的「情趣店」，設計高檔優雅。

觸及的主題，夠爆炸性。例如：一、男人幾耐要發洩一次？二、性高潮不一定要揾G點？三、Kiss可產生荷爾蒙……？

非常開放、輕鬆又有品味地介紹及分析關於性的知識。

今期最爆——拆解AV迷思：男人的持久力及長度與女性高潮的關係！

兩位女士肉緊分析，顯示，事先做咗充足資料蒐集。首先，當然要睇大量AV，然後，再比對真實的兩性生理心理要求，再透徹分析。

絕大部分色情片散播的，皆錯誤性訉息。

此節目仍在不斷改良中。小弟認為，兩人「齋talking」是不足夠的。應該加入圖解，dramatise 片段，以令觀眾更易吸收。

另外，也可開放訪問其他人，包括男性，睇睇從男性體驗及角度，是否認同女主持的觀點。

再下去， 性只是一個出發點，可以更廣闊拆解兩性在所有範圍的矛盾與誤解。

話唔定，可以救返好多段破裂婚姻也。







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