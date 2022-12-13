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我們的一生，會交往很多人。日子久了，你會發覺，人的相交，並不貴乎認識日子長短或見面頻率，只貴乎：風水、波段與緣份。

人的相交，講風水、波段及緣份。

廣東俗語有一句：啱嘴型。

與「啱嘴型」的人相處，就似坐在一個風水優良的地方，聽一個啱波段的電台，與及，感覺到一份隨意而來的緣份。

大家「啱咀形」，相處必定愉快。

我與羅國森相交，已達20年。初初相識，由一個cold call開始。因電台需要一位有財經知識者客串。於是，翻閱眾多財經報章、雜誌，看盡不少專欄，發覺羅國森比較正派及正氣（財經專欄界，甚麼人都有，包括「蛇蟲鼠蟻」！），分析及論點有根有據，絕不嘩眾取寵及虛浮。於是，膽粗粗提出邀約，一拍即合。

電台客串，不會天長地久。一段時間後，大家分手，只間中聯絡，保持識英雄重英雄般的關係，相互心中有個位置。總之，有需要，自會伸援手。

六年前，我正過著悠閒退休生活。突然間，羅國森來電問：「有冇興趣與我拍擋在etnet寫一個退休專欄？」

我爽快答：「why not？」老友叫到，又清楚其價值觀，根本不用再查根問底。

很快，《快樂退休》面世。受落！一段日子後，市場觸覺精準的經濟日報集團董事總經理史秀美，立即扑鎚將這專欄一分為二，羅國森改寫《我要退休》，以佢強項理財策劃作主打。我呢，繼續快樂逍遙，無邊無際寫《快樂退休》。

發展下去，意想不到的事陸續發生！誤打誤撞下，小弟竟變了「退休專家」！ 出了三本退休心得書——《快樂退休》（已斷市）、《有盈退休》及《優雅退休》。兼且，頻頻被邀到各大團體做分享會，訪問更是從不間斷！

廿年前與羅國森結緣，間接令我廿年後變了「快樂退休專家」。

一切，皆由廿年前一個cold call電話而起。

講理財，羅國森絕對是專家。香港五十五歲以上人口正邁向三百萬，每個人都應為自己的未來作出規劃，以免墮入依靠政府救濟的綜援網。

香港55歲以上人口，邁向三百萬，每一位都要為自己的晚年生活安穩，預設財務規劃。

沒有天掉下來的退休保障，一切，皆應由有收入開始，早早規劃。

香港投資界，非常活躍，產品花百齊放之餘，陷阱特多，「騙子」（合法或非法）更不少。若你想安安穩穩行到人生終點，必須認清甚麼金融產品是「王道」的，切勿誤入「邪道」，否則，晚景堪虞！

金融圈內，騙子如麻，專把貪心又無知者當做水魚及獵物。

今期先替老友宣傳！因羅國森正籌備將《我要退休》中的精華文章，集結成書，出版《理想、退優》，提供非常「王道」、正路而安穩的退休規劃。內容我全面認同，事實亦在執行中。故此可以安枕無憂，過著頗逍遙的退休生活。誠意推薦大家參考！

羅國森大作《理想．退優》仍未面世。但封面大家可先睹為快。







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