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退休者最大擔心——能否安享晚年？



要安享晚年直至離世，有幾條柱，必須自己搞得穩固。第一當然是健康；第二是家庭；第三是經濟。





退休後三大人生支柱：健康、親情、經濟。

今日講第三項。香港人開口埋口都講投資。但真真正正懂得投資，然後能夠從投資中獲取利潤的，不足一半（故此仍有200幾萬人要打工！）。而當中，能夠獲取財務自由的，更是鳳毛麟角。



過去幾年，我不停在網上或實體講座，向退休者分享投資心得。開宗明義，不是教人發達（發夢就易！），而是教人：一、蝕少一點；二、保本不蝕；三、跑贏通脹。



完成以上三項，已是一個快樂的退休投資者。自己做人辦，多年來，孕育出十大心得，若退休者能明白、消化及實行的話，三項目標，應該手到拿來：



一、緊記——切勿胡亂投資。因不投資，冇損失。一投資，即有機會蝕錢。故此，若沒七成以上把握，絕對無需入市！一定要忍手！





退休者大忌為胡亂投資，「新野留返俾年青人」，佢哋仆低仍大把機會翻身。



二、投資與賺錢，並沒等號。更多時，反而與蝕錢有等號。切勿心存不切實際的幻想。

投資與賺錢，並沒有等號。反之，十次有八次會蝕錢，勿鹵莽出手。



三、全城騙子如麻（合法與非法的），人人都並非為你搵錢，而是想揾你的錢！故此，一定要自己修練投資的武功，加強分析能力，自己決定所有買賣，絕不假手於人。

金錢世界，滿布合法及非法的騙子，專針對貪婪、無知、空虛及心虛者落手。



四、投資世界沒蛤乸！一切不合理的，絕不要信。尤其根本沒有長期高息，一定保本又隨時可以買入賣出的「金融產品」，必有魔鬼在細節。



五、絕大部分股票，皆「垃圾股」及騙子竇，切勿買！只需花時間研究恒指中最歷史悠久的本地集團股已可，最安全。



六、買基金、買債券，只買政府發的。因除必定安全冇蠱惑外，更無懼機構執笠，也不用付上這樣那樣的行政費、經紀佣金及隱藏友出。其中，切勿買銀行的「基金」！



七、不要聽利益掛勾者的「意見」，因必定不客觀中肯。學習用常識及公開資料分析問題。例如為拍地 頻頻流標，對樓市走勢的影響會如何？多點用腦！



八、未買股票前，先做佢公司的客戶，充分了解其商品及服務質素，再評估其市場前景。



九、重點買政府不能夠「俾佢死」的公司，例如一切公用股。無論經濟如何，市場永在，揸咗必可安睡。



十、盡量買沒有大股東、透明度高及遊戲規則鮮明的股，以防被大股東為個人私利而上下其。





晚年，日子無多，最重要尋找活下去的人生意義。



總結及忠告，人生不純為投資／搵錢而活，當解決基本生活後，一定要嘗試尋找更高的人生意義，針對性作出「重大投資」，才會不枉此生！









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