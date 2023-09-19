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N年前，初出社會工作，為與同事打好關係，雖非自己「杯茶」，也特意在工餘時特意一起玩耍，建立關係，飲飲食食之外，更齊齊打麻雀玩啤牌。 其時，學識一項策略——投降輸一半。

啤牌局中的投降止蝕策略，在人生中，經常用得著。

結果， 日後雖全面放棄玩啤牌，但「投降輸一半」這種哲學，則沿用一生，因幾可以放入生活所有範疇，包括投資！

電影《賭俠》名句：「投降輸一半」，已經成為經典用語。



我從冇犯刑法，但也知道，犯法者，若果證據確鑿仍死頂浪費法庭時間，法官必重手判刑。

相反，自知有罪，願意改過並求情，則最少減三份一刑期。

被告認罪，間接「投降」，即時可獲減刑。

但這世界，罪犯有其自由權，可以明明有罪而心存僥倖，選擇死頂。結果當然斷正，坐得更長兼益了辯護大狀！

前天晚餐，在座有退休高官及資深大狀，講吓講吓就講到紅山半島冧山泥個案，事件暴露大量獨立屋存在非法僭建及霸佔官地。眾多傳媒更出動航拍，清清楚楚見到沿岸的所有屋，皆或多或少有僭建及霸官地。

可算是「證據確鑿」了。

正如政府多次高調聲明：「犯法就是犯法，政府必定執法！」

你咪理佢是否實際可以做到有法必執，但若你明刀明槍錯晒仍作出挑戰，咁當局唔動用所有資源「服侍」你就奇。

紅山半島個案，業主霸佔官地及非法僭建，全部證據確鑿。若死頂不與政府合作，必被全天候「招呼」，以作示範。

大狀老友認為，紅山半島個案，你話斷正又好，不幸又好，戶主輸硬，所以，最佳應對策略是「投降輸一半」。明智做法，立即承認違規，火速根據政府要求拆僭建，兼將霸佔的官地回復原狀，以示有誠意糾正錯失。如此，政府追究的力度，就毋須去到最盡。

不過，偏偏有紅山戶主「玩嘢」，竟然唔俾公職人員入屋調查，即係唔「投降」，明明錯仍死撑。

退休高官M話：「你咁玩，即逼我做嘢啫。尤其呢單個案，全港市民兼北京睇住，唔高調表演就唔係政府揸FIT人啦。所以，必定玩殘你，一方面交代公眾，也交代同事！」

開始有業主知道「走得摩無鼻哥」了。

退休高官官場打滾幾十年，完全理解同袍思維。果然，你唔俾我入？咪申請法庭搜查令囉。既然客觀證據全在，法官當然即批。 好嘞，入到屋，怎不將你「驗屍咁驗」，抽出每個犯法細節詳盡記錄，以便他日逐樣告，並將用到最刁鑽法例去馬。不只，更同一時間查埋屋主可有其他僭建物業（果然有，僭建得更勁！ ）。如此，順手做埋，主因向社會宣示，政府執法，絕不手軟！

呢單個案，在座前高官及大狀皆認為，本來可以「投降輸一半」的，但屋主既然玩到咁大，特首在全港視線底下唔陪玩，重成世界？於是⋯⋯大家睇落去，就知結果會點嘞 ！







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