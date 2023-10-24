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樹欲靜而風不息，出現咗超過半年的網上騙局——「Luke Sir投資發達網」，不停推陳出新，證明做騙子都要又食腦又勤力。

騙子網最大漏洞是狂誇張！退休後靠投資賺千萬？11萬變170萬？儍的才會信！

金融世界，騙子如麻，盜匪如毛，勿做「水魚」，自己執生！

小弟已報警四個月，冇乜符，因發號施令者，並不在港。若你睇過今年內地票房大爆的行騙片《孤注一擲》，就知行騙集團首腦及總部，多在柬埔寨及緬甸，躲在森林之內，用現代科技運作。

想知行騙集團如何運作，快看《孤注一擲》，真實，震撼，富教育性！

警方及不少朋友好奇進入騙徒網頁，睇佢有乜招數。其實，萬變不離其宗，就是提議你買某隻蚊型股，然後騙徒先自己「投資」掃高等你獲利，誤以為「好易中，好易買餐餸」，咁就愈買愈多，最後被「起錨」（似唔似恒大債券？ ）！

呢類龐氏騙局手法，行咗幾十年，仍然有效，大小水魚無數入籠任劏，因兩個因素——無知及貪婪。

小弟的「行騙網頁」，個個都有人登記，點解？除有啲好奇，有啲貪心，有啲懵吓懵吓外，事實，我真真正正在網上有開投資班，經已兩年，共有六班畢業生，人數近三百！

正因真真正正有「Luke Sir投資訓練班」，故才有咁多人將真假混淆，走去登記。

幸而，警方通知，至今仍未有一條「水魚」報案稱損失慘重。

講講我的真實網上投資班，其實，專供就快及已退休人士參加。成立的原因，為小弟過去多年見盡身邊的同齡好友，退休後理財失誤，搞到棺材本幾乎蒸發。

退休者必須謹慎理財，不能有誤，因影響晚年生活安全！

點解？原來，各行各業的精英，多數只對自己專業範圍的一切叻到飛起，但一踏入金融世界，即變傻吓傻吓的無知者，任㩒。包括：律師、醫生、明星、高官、紀律部隊、工程師⋯⋯當然阿叔阿伯師奶阿婆更不在話下。



眼見個個由夢想發達變踩入慘蝕惡夢，於是，我才決定開班，「救得一個得一個」。目的是帶佢哋認識真正的金融及投資世界，揭開平時傳媒不會講及報道的真象。

金融界內大鱷如麻，盡早認知佢哋的手法，可以自保。

虛擬投資太多魔鬼在內，勿掂！呢類新嘢留番畀「仆唔死」的新仔玩。

記住，身光頸靚的投資顧問與你非親非故，佢哋目標只得一個：搵你的錢！勿誤會是「替你搵錢」！



點解我知？因自己曾在行騙機構任職，1978年，即四十多年前已從事倫敦金推銷工作，完全知道一般氹水魚入籠的永恒手法。



我的課程，不是教你投資，其實是揭露與踢爆，包括：（一）金融世界，騙子（合法與非法）如麻，盜匪如毛，大鱷橫行；（二）投資與發達沒等號，反之，與蝕錢有極大等號，九成！（三）勿發夢退休後有可能發達，絕對白日夢；（四）任何新的投資噱頭，尤其虛擬嘢，應抱着「新嘢留畀新仔試」的心態，因金融新嘢最多「魔鬼」在細節！（五）任何投資顧問，第一目標是搵你錢而非替你搵錢！任何金融產品也是設計來搵你的錢而非替你搵錢，咪傻！（六）有空多去做義工或到社區中心學新科技，切勿呆在銀行或證券公司，因那處好多人想搵/呃你的錢！（七）退休應投資乜而應遠離乜以自保；（八）十大選股必過的關卡⋯⋯

我的投資班，不會教你發達，只會揭露你在任何地方都看不到的金融世界邪惡真象。能避開，再加點點基礎常識，已可立於不敗之地。



我未知幾時再開班，但你有興趣，可先向Keith登記，WhatsApp：5178-9516。