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天生性格，好怕拒絕人，尤其對方誠意拳拳，親身來電或親筆來信，大人大姐，你請對方食檸檬？將心比己，好難受喎。

結果就咁，小弟早年啃吓一單，啃吓又一單，幾乎搞死自己，因其實所有活動皆非自己杯茶，你飲得幾多杯？飲吓飲吓，精神好易出事，被迫荒廢部分工作，兼且，家人埋怨，尤其老婆大人，更有理由問：「家吓你好得閒？去埋啲咁嘅場合，有乜意義呀？」

拒絕人及被拒絕皆不好受，但若因此而死頂，後果可能更痛苦。

終於，幾年前立下個人鐵律，以下一概拒絕：

（一）專欄作者宴會。世界無免費午餐，搵得你去，當然食完後有所求！十之八九代替主人家宣傳或澄清。喂，老友，我真係冇義務替你做㗎！若你的產品或事件極具新聞價值，或會考慮吓。

專欄作者晚餐必定豐富，但會是「免費」的嗎？儍的嗎？

（二）睇演唱會。早年做電台，工作所需，不單自己製作，大部分歌星演唱會，都要「畀面出席」，當然，同時也須觀摩別人的創意。久而久之，一聽見去紅館已腳軟。因個個演唱會皆長達四小時，屈在一張椅中，又唔敢飲水（因怕行出行入小便）。老老實實，大部分歌手皆非出色到值得坐到腳痹去欣賞，結果全程遊魂等散場。尤其年紀愈大，肚腩愈大，縮在窄窄椅中，有甚麼好享受？

我有「紅館演唱會恐懼症」，被迫四小時不動，面對天王也冇興趣。

（三）睇電影優先場。睇呢類優先場，好處是先睹為快，分分鐘可以未上畫已出稿評論。壞處是，食咗「人家茶禮」，你好意思真心講出電影的缺點甚或根本不值一睇，應該中途離場嗎？最終，變成只可讚不可彈。我寧願自付一張長者門票三四十元，舒舒服服左右冇人，慢慢歎，然後按真實感受寫評論，你話幾正！

拒絕被邀看優先場，以免下筆寫影評不公平。

（四）幫襯高檔食肆。近年香港飲食業出現極度貧富懸殊的現象。窮的，是「兩餸飯」愈開愈多，市場愈來愈大。代表乜？你明我明。但同時間，收費一位千元以上的菜館，亦湧現不少，標榜裝修靚、食得精、飲得豪。早年識落不少優秀廚師，皆被挖去做總廚，三兩禮拜就call：「碌Sir，嚟試吓吖！」一聽過千一餐起跳，立即婉拒：「你搵錯人喇！我平均最多五七百一餐，又要求免開瓶費，並非你嘅顧客對象，搞其他富貴食客朋友啦！」

$1500以上一餐的食肆不會試，並非我能力範圍，更非我杯茶。

（五）長途旅行。童年時，日日抬頭望飛機，心中渴望——有得坐就好喇。年輕時，已經開始願望成真，出國讀書、移民，賺夠錢去歐洲旅行，次次一程坐十幾小時，來回30小時，活力無限期，當然冇問題。

「空中監倉」極恐怖，三九唔識七者困在小小空間十多小時，自己更要屈在小椅中不能動。

但隨著年紀漸長，機位漸窄（航空公司諗縮數，減客人空間），加上處處去過，再冇好奇心，慢慢，對長途機一律視為「空中監倉」。來回罰坐30小時，然後，抵埗及回港後呆吓呆吓Jet Lag加埋六日，真係攞苦嚟辛。

終於，任何人提出以上五項邀請，一律唔再「問心有愧」，堅決拒絕！







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