加入最愛專欄 收藏文章

最近，老友C哥「奔七」，諗住一生人一次，決定做大壽！結果，人生最大煩惱由此起，搞到變「大頭仔」。

人生活到七十仍健健康康，大喜事，絕對值得恭賀。



主人家當然希望將壽宴搞大佢，與各路友好同飲共歡。

因為，人與國家一樣，有歷史。即是，有恩怨情仇。你睇睇美國與俄國、以色列與巴勒斯坦、南韓與北韓、北京與台灣民進黨⋯⋯無論邊個做喜事，都冇可能請到對方願意坐埋共歡舉杯，諗都唔使諗！

總之有佢冇我，永不同一場合出現，以免篤口篤鼻。更甚，可能一言不合，打起上嚟。

人與人、國與國，皆可能存有恩怨情仇，不少根本不會見面，更遑論同枱舉杯。

人也一樣，無論同學、同事以至親戚，日久必有恩怨，暗中心態——老死不再往來。

究竟有乜過節，未必人人知，也不會公開，但總之就是任何場合，有你冇我！

我的哲學也如是……大家日子不長了，不想見的人，實在無謂勉強互相應酬。

初初出社會工作，上司乃香港公關祖師級人馬，整個官界、商界、政界及傳媒界的人際人脈，全盤掌握。

故此， 機構一年搞一次的大型活動，佢必親自決定晚會排位。

「阿碌，此乃一項藝術。將不適合的人放在一起坐，小的，就嬲你唔知，話你又唔好意思；大的，當然全部諗藉口失蹤，令你個晚會慘變拍烏蠅！」

人與人之間、國與國之間的結怨，經常一匹布咁長，更沒甚麼絕對「你啱我錯」之類。故此，人際關係高手，一定暗暗掌握邊個同邊個絕不可編同場或同枱。

任何大型宴會，應請誰不應請誰？誰應或不應與誰坐？皆大有學問。

回說我的老友C哥，縱橫江湖，交友無疆界，點知，一到請客，大件事。

F佬講到明：「C哥，唔好嘞，我知你會請阿D，佢正『牛仔褲人（賤人）』，出賣良心出賣機構眼都唔眨，我見到佢一定兜巴星，質問為乜好地地有正常人唔做，臨退休竟為權為錢出賣人格？真係講起佢都想嘔！」

有啲更旗幟鮮明，例如L君：「C哥，我已經退休多年，以前同事，有啲想見，有啲唔想見。同樣，江湖中認識的人，也是有啲想見，有啲呢世都不希望再相遇，你賓客中必有以上兩類人，請放過我一次啦！」

弊在，F佬與L君，正正是主人家好想佢哋出現，因極具「代表性」也。咁點呢？於是猛落嘴頭，動之以長年的感情。



L君見甩唔到身，惟有出絕招，向「奔七」老友非常誠懇咁講：「大家年紀已不小，無謂轉彎抹角，我與邊類人道不同，你咁精明，當然知。為免破壞你個壽宴氣氛，不如我另搞一個同聲同氣壽宴賀你啦。」



「唔係喎，我真係好想你嚟啊！」C哥鍥而不捨。



終於， L君使出絕招：「老實，唯一我會出現，是你畀我參與決定嘉賓名單，以保證融融洽洽歡歡樂樂度過一晚。」



咁離譜的絕招都講得出，C哥服晒，知冇彎轉，只好打退堂鼓。







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱