2023-11-21
騙棍送「書」（輸），信者無救
過去大半年，小弟有幸，不停被行騙集團睇中，用我個招牌做假網頁，希望吸引水魚入籠劏。
四個月前，騙徒開始不停用我的真樣開行騙網頁，雖然報了警，但一「頁」死，另一「頁」即誕生。
睇見呢類網頁者的反應分三類：（一）精明眼一族，瞄瞄已知網騙，睬佢都傻；（二）見相又真，內容又熟口熟面，有機會真係碌Sir，直接問我堅唔堅；（三）並非小弟長年讀者或聽眾，根本唔清楚我作風，好奇之下，撳入去睇睇，如此，就有機會變成水魚被劏了。
騙局其實好易揭穿，因通常無限地誇張，例如有必勝秘笈（有我仲使捱？）。
劏的手法萬變不離其宗，乃由「假碌Sir」提供必勝貼士，通常細價股。當水魚一買，「假碌Sir」小財唔出大財唔入，會同時掟十幾萬將隻蚊型股掃高，向水魚顯示眼光神準。一次兩次之後，水魚多會上釣，見「好易中，好易買餐餸」，咁就一於聽晒「碌Sir」指示，連棺材本都可能抬出來買「必中貼士」。
結果當然被「放血」！
冷靜觀察騙徒集團，算相當勤力，網頁寫到似層層，版面更不停推陳出新。
唯一經常穿崩，為網頁多簡體字，肯定寫手為內地人，故唔識用小弟的廣東口語筆法，有時又傻吓傻吓將我個名變為「曾志華」，真符碌。
必須承認，騙徒極勤力，不停推陳出新，永不食老本。
一批邀人入局網頁玩盡後，上周開始，又有新創意—— 「碌Sir」送書！
我除報警外，也在有12萬粉絲的個人社交平台大力踢爆及警告。
其次，我為乜免費教你投資之道？好得閒乎？這是善舉乎？
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