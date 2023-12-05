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香港整個建制陣營，上至政府下至街坊組織，今個星期「外張內張」（完全冇「弛」呢個狀態），點解？你知我知，正是由治入興後，第一個區議會選舉周日投票，全球萬眾矚目！

一如某某高官「漏咀」（slip of tongue），今次催谷投票，真真去到「無所不用其極」手段。

特區高層，傾巢而出谷谷谷！

所以，近日無論駕車駛經隧道、睇電視、上YouTube，名人高官議員之外，能動員呼籲的（例如NGO、各式義工隊、個別藝人⋯⋯）不停亮相，整個攻勢，比以往任何一次選舉更排山倒海、更肉緊。

投票廣告，無處不在。「翻生」藝人尹光，滿力催谷。

不過，投票是市民的責任及權利，同時也是自由。所以，效果及反應如何，未到12月10日點完票，無法有定論。

近日老友飯局，一談到選舉，多會問兩個問題：一，你投唔投票（反而冇人問投邊個？）；二，你估投票率有幾高？

第一個問題，屬八卦及侵犯私隱，所以，十個有十個都唔會公開答。尤其面對陌生人，個心反應是——我投唔投票關你乜事？八卦！

但第二個問題則不同，個個爭住發表意見，興高采烈估估估。

香港人， 十之七八好賭（包括馬、波、樓、股、債、金、麻雀、啤牌⋯⋯），一有機會賭，就興奮。

老友之間，無謂以金錢作賭注，免傷和氣。但牙骹式輸賭一餐，則大部分人會視作一項社交之中的小樂趣，正是贏咗得餐食、輸咗做闊佬。

上屆投票率歷史新高，因有「特殊政治氣氛」。

重溫歷史，上次區議會選舉在2019年，候選人競逐452個民選議席，結果，在「特殊政治氣氛」下，創出香港歷史上最多人參與及最高投票率的一次，達到2943842名登記選民投票，投票率為驚人的71.23%。

好了，今次又如何？

麥美娟打個底先。

首先睇睇登記選民數字，超過430萬。究竟周日會有多少人投票呢？這個，當然有眾多因素影響。正正有眾多因素影響，故大家才充滿好奇，究竟投票率如何？

我已參與三個飯局的投票預測，「下注」前先聽多位經驗豐富的政治評論員及政黨中人分析（主要是建制陣營的）。更重要，參考大數據。如今科學昌明，甚麼也講大數據，預測的準繩度，遠比純粹靠估高。其實，政府在這方面掌握的，絕不會少。即是，政府早已心裏有數投票率大致如何。這樣，就可早早設計回應中外傳媒對結果提問的答案。

大數據通常極精準，且看今次中唔中？

究竟，我估投票率會是多少？除飯局內的老友，冇人知，小弟也不會公開。

一於唔話你知，等你心思思！