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新曆新年舊曆新年接踵而至，大家見面，當然善頌善禱，互祝新年快樂之餘，更希望世界和平如意吉祥啦。不過，其實你知我知，2024年及龍年，世界又點會和平？點解？因完全沒有和平的客觀基礎，反之，不少國家互相扎馬，打緊的會繼續打，未開戰的，也隨時擦槍走火！

世界和平是良好願望，但從未實現過。

2024年，肯定戰事連連。





作為香港一個小市民，我哋可以做得乜？乜都做唔到！咁就只好好似最近李嘉誠嘅指示——自己顧自己。

小人物，只可自己顧自己。

任何社會，生態上就是個森林，不停鬥爭，難以避免，因先天個個自私。另外，也強調有競爭有進步，所以大至國家與國家、中至機構與機構、小至同事與同事，都會爭，爭國際話語權、爭利潤、爭升級。鬥爭過程中，絕不會有甚麼和平友愛互諒互讓，這就是生態。

活在森林生態環境，鬥爭不能避免。

不過，作為一個人，日日爭爭爭，好過嗎？舒服嗎？快樂嗎？就此鬥一世直至到墳場嗎？

10年前，當我從香港電台退下，已不停思考這問題。之前幾十年的爭收聽率、爭部門資源、爭晉升、爭乜爭物，真係你唔攰我都攰。加上，小弟從不求富貴，無興趣住豪宅、揸名車、買名牌，對上流社會一切全無興趣。故此，粗粗哋得到財務自由，尾段人生就應全盤自己決定點行。

正常人的心底，一定會追求真善美的人、事、物。

人，是否一定要鬥爭？可不可以有個環境，大家快快樂樂相處，達到All Win的境界呢？問任何人，從無一個會覺得在人性的自私貪婪下，這個All Win「烏托邦」有任何機會實現。

不過，大家可又發覺，「正常人」天性除自私貪婪外，也同時追求及嚮往「真善美」呢？

除非變態，你怎會喜歡「假惡醜」？再大奸大惡，你也不會教自己的子女做人要「假惡醜」吧？

本來，我並沒有甚麼想法搞甚麼All Win大計，但冥冥中，似乎上天有指示，甚至有安排，一切set好劇本畀我搞。

世界最美妙的境況，是All Win！

話說10年前退休，基於長期的廣播及專欄生涯，累積了不少粉絲，個個知我肥碌愛食愛玩愛旅遊，也算交遊廣闊，故此，在街上好、到食肆好、任何社交場合也好，必有人問：「碌Sir，有乜好玩好食，預埋我哋吖！」

心諗：「想死咩，七成粉絲為女性，點過到老婆大人一關呀？」

點知，突然有日，恍似上天落指示：「肥碌，你搞個團體啦，只要將一切節目化為慈善活動，出師有名即可！」

掂晒！於是，10年前籌辦咗個「慈善同學會」，不停搞旅行、美食宴、新書分享會、各種參觀、拉筋晚會⋯⋯最近更開始包戲院睇得獎電影，現場請導演或主角出席分享製作喜樂！

粉絲們個個樂不可支，因從無諗過會有個如此多姿多彩月月有活動的「同路人」組織，每次快樂完後，自己大開心，又覺有愛心，受助團體更會到場感謝大家善心，百分百All Win。

「慈善同學會」所有活動皆All Win！上周「快樂傳媒老是佛」爆料，一晚籌得五萬多元給臨終者圓願。

人到黃昏咁有意義，實在要向上天大感恩！







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