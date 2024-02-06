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上周本欄標題：人到黃昏只求All Win，反應唔錯。社交平台留言，有咁上下人生歷練的（年紀也如是），多有頗大共鳴感。

無他，當人在江湖搏鬥時，你想All Win？邊有呢種客觀環境呀，傻咗咩！

未經歷過All Win的快樂就逝去，有何人生意義？

不過，當你步入人生黃昏，有咗財務自由後，而仍以「你死我亡、你贏我輸」呢種心態過日子，咁就真係「不幸」，因為可能連人生意義係乜都未知就「化作飛灰」，何其戇居！

All Win講完，今次講All Lose。世上的事，搞到All Lose（或絕大部分人Lose的），認真失敗！ 主事者，理應「撼頭埋牆」以謝天下。

搞到All Lose，其實非常愚蠢，但現實中不停發生。

我講的，正是前日全世界鬧爆的「美斯天價來港睇波呃人事件」！

成件事，當然是政府一廂情願，希望谷旺Hello Hong Kong及Hong Kong Is Back，意願絕對良好，所以，重鎚盛事基金，無乜人會反對。

「美斯齋睇波事件」將Hello Hong Kong變「蝦碌Hong Kong」，絕對荒謬。

好嘞，透過中介機構，搵到碧咸做班主、擁有兩大巨星美斯及蘇亞雷斯的國際邁阿密來港，即時轟動，令球迷及非球迷皆萬眾期待。

如此卡士，當然引得內地不少球迷花天文數字購票專誠來港捧場。

不過，票價制定及售票機構背景，早已引起問題，出閘脫腳，故才出現炒燶飛的負面消息。算嘞，結果前日仍有四萬人湧入場，幾十年無見的「爬山睇波」險象竟然重現，而電視手機，也全部免費直播。事實上，活動若搞得四四正正，一定可以谷起香港的士氣及形象。

美斯由落機一刻到現身球場，皆唧都唔笑，似有點刻意。

不過慘情，售票情況出問題之後，無癮嘢陸續有來。先是美斯行出機艙，揦口揦面無笑容，好似有人迫佢嚟咁款。

成隊落機後，又禮貌欠奉，完全唔理MC邀請企定定大合照，掉頭就走。

邁阿密班主、「萬人迷」碧咸今舖也衰咗，被指呃錢。

有人解釋指佢哋唔識聽英文。何其荒謬？班球星全部在歐洲搵過食，如今更在美國踢聯賽！

結果，你知我知，全港MM聲的All Lose高潮，就在前日發生。

開賽前，特首、高官及贊助商，興致勃勃，齊齊準備享受部署多時的國際級盛事，重中之重，就是個個引頸以待兩大巨星落場。

誠然，無人傻到以為邁阿密會落力「真打」，更不會幻想美斯及蘇亞雷斯打足幾十分鐘。但大佬呀，起碼落場幾分鐘，交吓差，等本港及遠道而來的迷哥迷姐收貨都好啩？

終於，頂佢頭鎚，美斯只坐在後備席打呵欠，無嚟神氣，也無穿球衣，相當輕視整個場合。到鳴笛完場，兩大巨星影都無！立時，希望愈大，失望愈大，主辦機構頭頭、高官、贊助商、在場及電視機旁百萬計球迷及普通市民，立時沖天怒火爆發，「燒焦」所有社交平台。

球迷沖天怒火，有理有據，且看政府如何處理了。

我絕少見到全港市民為同一單活動而感到咁㷫，實在太大羞辱了！呢件All Lose醜事，究竟是如何出現的呢？事態仍在發展，人人想查找真相，全世界也矚目！







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