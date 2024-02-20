加入最愛專欄 收藏文章

近兩月，凡與傳媒界、音樂界及演藝界老友聚會，皆不約而同互問：「有冇睇Netflix套《The Greatest Night In Pop 》？」

看見非洲難民無助慘況，再冷血的人，也會願意伸出援手。

有此一問，因呢套紀錄片，太太太重要了，絕對歷史性，場面空前，我想，也應絕後！

1985年初一個晚上，四十多位自尊自信自傲（不少當然自我自私自大！）的美國樂壇巨星，竟願意同一時間出現在擠迫又空氣混濁的錄音室，變晒小綿羊，乖乖的聽指揮，一人一句錄歌，簡直奇蹟！

樂壇巨星，講江湖地位。由佢兩位號召，當然人人俾面。

小弟過去半世紀，有幸見過不少萬人迷級巨星，全部台下絕非如台上般友善，這情況，很「正常」。一如富商，當你坐擁名利時，自然大量人埋身攞著數，過程不惜用盡一切手段。故此，演藝巨星及商界巨富，皆有鮮明心態——你咪搵我笨！不單佢哋自己，身前身後也有重重利益與共者作出金鋼罩式包圍，外間欲搵著數，絕難越雷池半步。

巨星就是猛獸，全部有獨特性格，走在一起而不「出事」，非常罕見。

此外，巨星多極欠安全感，也喜歡與同級數者比較，故此，每次演出，皆錙銖必計，例如出場排位、演出長度、旁邊為誰、酬金如何⋯⋯總之，佢自己與經理人等，瓣瓣用顯微鏡睇，幾大唔蝕底，以免上當做水魚，此外，尤其緊張有冇人利用堂皇名義例如慈善抽水。

錄音時，巨星全在較勁，唔衰得，強如Bob Dylan 也患得患失。

基於以上種種，安排一個巨星演出，已經煩到抽筋。你話嘞，若要安排四十多位天皇巨星一同演出，是否白日夢？怎可能？更遑論——冇錢俾！

唱片銷量空前，至今仍未停。

但世上，總有奇蹟。因天王巨星也是人，有盡人性上的負面——貪婪、妒忌、小器⋯⋯但同時，也可能有盡人性上的光明面——正氣、慈愛、善心、助人、扶弱。

故此，只要你顯示純正動機，道出意義作誠懇要求，再由對方信任的人物或渠道傳遞訊息，就會得到考慮。

另外，巨星雖同行相輕，但識英雄重英雄，也總有服及傾慕的人物。任何活動，若能由巨星「服」的同業提出，多一擊即中！

1985年，非洲陷於人道大災難，埃塞俄比亞內戰加饑荒，死亡無數，新聞報道所顯示，簡直是人間地獄。

這套片，記下了一項空前絕後的樂壇歷史。

如此景況，略有人性者，必望能參與施以援手。最能帶動人心的，當然是擁有無數「迷」及一呼百應魅力的巨星。但誰能又誰願率先挺身帶頭（冇人支持會好瘀！）？

人性光輝就在此時出現，當代兩大超級巨星Michael Jackson及Lionel Richie 拍心口扯頭纜，再請得殿堂製作人Quincy Jones瞓身相助。以三人在樂壇的江湖地位，提出如此有意義善舉（拯救水深火熱難民，尤其婦孺及小孩），就此， 溶化了四十多位岸崖自高的天皇天后級人馬，齊齊誓師。

但始終，明星就是明星，怎變乖學生？

神奇的一句話出現了！錄音室門楣大大張橫額寫上 —— Check Your Ego At The Door（放下自大自尊，咪扮嘢）！就此一句話，竟令所有巨星猛獸變純品小綿羊，一切跟從指示冇作反！







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動