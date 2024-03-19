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近代香港人，因各自的經歷，加上社會變化，少不免都試過或思考過移民這件人生大事。

各人有各人的選擇，各人有各人的喜好，甚至各人有各人的需要（情願或不情願）。所以，小弟從不「鼓勵」或「不鼓勵」別人移民，因每人切身情況不同，再者，關你乜事？

香港是個移民城市，出出入入的人以百萬計。(AP)

事實，香港約有百萬人移過或移咗民，有的快快樂樂一代一代住下去，樂不思港；但我亦認識不少問題多多，事業婚姻家庭皆出現悲劇性發展，搞到半天吊，各人的「劇本」不一而足。

移民者，有快樂，有哀愁，有成功，有失敗。

如今我的大家庭，正正有一半開開心心生活在多倫多，做個典型加拿大人；而另一半包括我，就真係咪搞，連搭飛機過去也百分百抗拒，因為來回在「空中監倉」逾30小時，抵埗後再傻吓傻吓腦袋一片空白四至五日，極度惡頂也。

長途機對我來講，是「空中監倉」，嚇怕人。

小弟當年移民加拿大，land咗一個星期即感覺大鑊，遂立即決心投降走人回流。當然不能話走就走，必須搞掂好多手尾。幸而，老婆大人半句怨言都無，正是——嫁雞隨雞嫁狗隨狗，嫁著馬騮通山走。

純個人看法，也是個人體驗。





唔「玩」移民回港後，N咁多人問：「點解要回流？」

答都嘥氣啦，明就唔會問，就算我解釋到口水乾，對方亦必定不會有同感。事實，當時移民乃一個香港人的大潮流，好似年輕人穿時裝一樣，流行喇叭褲時個個著，你問佢點解？必答：「型囉！」

咁，我會與邊類人分享回流感受呢？正是同路人也，一講就有共鳴。

小弟的內心感覺——自己是鹹水魚，在香港這個海洋，養份充足，如魚得水，任何時候（50年代至今）皆有強烈歸屬及參與感。一旦掟咗去外地（肯定包括內地！），等於海魚掟入淡水湖，雖然有水，但仍會感到窒息，最後無法適應而死去。

近日發現，同路人之中，又多一個，正是綽號「桂神」的黃興桂。此君已80歲，基於工作需要，人生中有一半時間在外地生活。過去半年，因輪班（與兄弟姊妹）照顧100歲的母親，過了美國，日日夜夜困在屋中做家頭細務。

我與桂神是同路人，回流香港，就似鹹水魚回到海洋。

終於輪班完畢，就似我一樣，「放監」！鹹水魚終可回海洋了，遂火速飛回來。

一落機，即有「發達」感覺，快樂到不得了。此君來自富豪家族，從不需為金錢煩惱，只為有無喜歡的工作而煩惱。

香港開正佢嗰瓣，抵埗即有N咁多客串工作（講馬、講波）。桂神人緣特佳，波馬圈外，舊校友和師弟們（聖若瑟書院），也是見到佢如見蜜糖，因老黃非常幽默兼金句隨口而出，大家一定聽過「 蔗渣價錢燒鵝味道」！

N咁多人問佢，為乜80歲仲咁辛苦飛來飛去？佢笑笑口講：「我是裝桐油的桐油埕，回到東方之珠，真的樂不可支啊！」

明就明，唔明怕且會講到自己變大懵成！







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