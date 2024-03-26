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早年，我有兩位上司，極具孟嘗君作風，不停請人食飯。部分公事的，當然可以開數，但不少根本純私人出錢，看在眼中，小弟沒法明白。

請客，是非常愉快的，尤其賓主有共同語言及價值觀。古代的孟嘗君，正是「請客之神」。

當時問其中一位R哥原因何在，佢笑笑口講：「第一，請人食飯，廣結人緣，之後做乜都順利啲，以及，好神奇，錢會繼續來的（正路錢！）；其次， 請人食飯，自己開心，別人快樂，人心肉做，請10個客人，最少有一半對人留下感謝之心，印象特別好，你也特別受歡迎！」

透過一頓美食，可以建立多少感情、化解多少矛盾，你懂嗎？

小弟聽這番話時，正值搏殺期，供樓供車供書教學（子女）已氣都無得抖，邊再有餘錢請人食飯？

不過，隨著時日過去， 自己經濟不斷改善，基本已財務自由，又無興趣儲「多餘錢」，故此，退休後就開始學R哥，久不久請老友食飯。這方面，我特別著數，因近年專攻美食，幾乎所有出色食肆，皆「射程範圍」（即必有位而大廚也會交出最高水準！ ），凡請客，例必個個食到舔舔脷盡興而歸。真真享受到「快樂退休」。

其實，我是否花很多錢？不是。兼且，早已決定撥出10年請食飯的預算，花光後，已80歲，還能如此請嗎？若體能容許，必定繼續！到時，朋友也個個七老八十，時日無多，更應多聚。

我已經決定撥出積蓄，在80歲前月月請朋友晚飯。若到時能動，將計劃延展至90歲！

那我請食飯預算其實多少？不想透露確實數字，但由現在到90歲，可隨意動用的錢約為總財富五分之一。若能令自己所有身邊人快樂廿年，而只用去這個數字，真是人生最有價值的「投資」。

不過，請食飯，不同人有不同意見。個別經常話：「碌Sir，使唔使帶咁多酒、叫咁多菜式呀？餐餐食唔完喎！」

「食唔完？通通打包囉，唔會嘥，但⋯⋯」真的唔想講明。其實，若對方亦有孟嘗君作風，必明，否則，也不會問。

因為，請人食飯，在準備酒與安排菜單分量方面，有三個可能性出現：（一）酒唔夠飲，菜唔夠食；（二）酒剛剛好，菜的分量也剛剛好；（三）酒多過需要，菜的分量也如是。

請客最忌孤寒，人人未飽已無餸，太cheap會有反效果！

好嘞，作為主人家，既請得人食飯，最戇居是發生第一樣情況，即酒與菜皆不足。如此，有禮貌的客人多會自我節制唔食唔飲，扮話：「夠喇夠喇，唔使咁多喇！」其實，個個心諗：「乜咁cheap咁孤寒㗎，唉，惟有返屋企食公仔麵再自飲過囉！」

如此，你請食飯就變出現反效果，何其愚蠢？

第二，酒與菜皆剛剛好。老友，你估我係神仙咩，能準確知道每個客人酒量與食量？乜叫剛剛好？正是唔多又唔少，根本無人會有呢個預測能力。

要麼不請，要麼就盡量豐盛，人人盡情吃喝，絕無「分量剛剛好」這回事。吃不完，通通打包！

故此，我一定行第三樣，酒及菜必安排比想象需要的多。酒飲唔完，帶走；餸菜？今天的香港人，已由奢入儉，個個都會包走，無人要？我通殺。

只有行第三個方式，才會賓至如歸，明未？







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