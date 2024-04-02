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多年前，入政府工作，老前輩指點：「千祈咪請上司食飯或送禮，因看在同事或嚴正上司眼裏，這正有擦鞋或行賄的意圖，必被鄙視。不過，相反又唔同，變成欣賞及鼓勵下屬的正面動作。」

送禮是人際關係中極重要一環，當中包含哲學與藝術。



送禮，乃人際關係中的潤滑劑。懂得用、用得好、用對位，只會增加人與人之間的感情，這是一項藝術。

小弟長久心得，是送下不送上。因送上，除有擦鞋及核突討好的負面效果外，比你財富、權力、地位、際遇⋯⋯更好的，根本不需要也多不在乎你的禮物，除非貪；就算收下，也多無感謝之情。

向上送禮，是為大忌！普通觀感是擦鞋，更壞的，當然是行賄！



但相反，真誠真意送禮物給不如你者，得到的化學效果，經常超乎想象。

送禮是藝術，送甚麼禮物、幾時送、送的態度及多加一兩句關懷之語，可能產生巨大震撼。

講個李嘉誠送禮事件，受禮者，終身不忘之外，更有開竅之感。

李嘉誠是公關高手，一出現，必令員工及公眾留下正面感覺。



話說F哥乃一位銀行高級經理，80年代某天，被派到華人行與長實集團管理層開會討論融資。超人作為大老闆，當然不用列席，只由佢手下的手下參與會議。

會議完畢，天氣突變，滂沱大雨，F哥剛剛無帶遮，但長實眾高層卻沒有察覺，當然更沒有主動借出雨具。

F哥離開時，升降機門打開，迎面而來的，正是香港首富兼長實大老闆李嘉誠。

當F哥窒一窒之際，超人和顏悅色咁講：「阿F（長輩當然直呼其名），出面好大雨啊，咦，你無帶遮喎，攞我把去用，以免淋濕身傷風感冒，呢個天時好易病㗎！」

超人簡簡單單「落雨送遮」，已令年輕銀行家在做人藝術方面開竅及感謝一生。

F哥對超人的突然善意受寵若驚，未來得切反應，已「被迫」收下雨遮，只好聲聲道謝，入升降機離開。

豈料，道門正在關上之際，再打開，原來又是超人，微微笑話：「阿F，把遮你唔使還畀我喇，留住第日用，祝身體健康，拜拜。」

以上一段真實事件，絕對可以作為做人處世及送禮藝術的教材。

李嘉誠能成為首富，有好多好多原因，除眼光超前事事過人之外，還有我目睹多次的令人如沐春風大法。

首先，除非唔見你，否則，一定不會擺出高高在上的霸氣凌人款；第二，禮貌做足不止，甚至加零一。

早年超人極喜歡邀請生意拍檔或官員到華人行午餐，每次用餐完畢，不單送入升降機，更親身送到客人座駕旁，誇張到會替客人開車門，再企定定揮手再見才轉身。

佢那一代，已無幾多個富豪有此禮貌；下一代？你話呢？







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