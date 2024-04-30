官場的「阿媽係女人」現象

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「阿媽係女人」點解？唔使解喇啩。

近期見到不少人討論官場及政治圈的現象，小弟直覺反應，全部是「阿媽係女人」般的理所當然，不單唔稀奇，反之，「唔係咁至奇」！

古今中外的官場，皆充斥馬房文化，此乃「正常」而非「反常」，香港當然不例外。

擺上枱面，個個領袖都強調自己公平公正不偏不倚，只針對事而不針對人，故此，必定用人唯才。

係真唔係真？若果你「新嚟嘅」，初初踏入職場，有如此天真想法，正常。

但若你打咗三五七年工，仍天真地相信，咁就真係幫你唔到嘞，sorry。

鐵的衙門流水的官，無論是特首或政務司司長，要被換時，就要主動或被動下台。

江湖中人全部收到風，官場快將大執位，我認為絕對唔奇。大家可記得，巴閉如前特首董建華，當要被郁時，就會自動宣布「腳痛」，無得抗拒。

再近啲睇上一屆政府，高級到如政務司司長張建宗，早攞晒大紫荊勳章，且身為政府歷史上最長期服務者（49年），日日高調顯示仆心仆命誓死效忠政府。結果點？時間到，未完成任期就被人叮走，無癮到暈。

官場運作其實好簡單，第一，邊個有權邊個話事；第二，一定實行馬房論（即用自己友），因要講個信字，而信任，須長期建立。正因如此，現在及未來的香港官場調動，當然是李家超馬房中人排隊上位，全部安插在最重要位置！

如此布局，無聊人當然批評「益自己友」，但舉世官場，哪處不如是？

又有評論員指出，近日前行政會議成員張志剛及「梁粉」陳啟宗搞的「香港發展論壇」，內容頻頻暗窒現屆政府，語帶少少酸味。尤其講到如今的政府顧問委員會成員，更直指部分無料到。

陳啟宗（左一）公開諷刺部分特首顧問團成員「難有見地」，但若他是當中一員，會否如此講呢？



老友，以張志剛及陳啟宗與現屆政府的關係，唔係咁諗至奇啦！

任何政圈，恩怨情仇糾纏不清乃「正常現象」，但大人大姐，有身份有地位，點會宣之於口咁失儀？不過，總有蛛絲馬跡令大家察覺到的，所有高手傳媒人，皆有這種敏感度。

例如資深新聞人林妙茵，就在專欄指出，前申訴專員趙慧賢約滿，任內盡心盡力，瞓身查出不少部門弊端，並提出大量改善建議，看台公論，做得非常出色。

奇在，離任時，政府高層尤其是特首，只輕輕表示感謝而已，對趙慧賢作出的貢獻，一句讚揚及嘉許都無。

表現出色的前申訴專員趙慧賢離任時，並未得到特首的適當表揚，原因為何，資深官場人當然心照。

點解咁？熟悉官場歷史的，無不搖頭苦笑。某退休高官一劍直指中央：「碌Sir，特首反應，無乜唔正常，大家皆來自同期警隊嘛。同理，唔安排任何公職畀曾偉雄，也是好正常，局內人，個個心領神會啦！」







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