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師傅教落，任何重要的指示，必須嚴肅地、清晰地、大聲地講三次。

對於60歲以上的長者，人生其中一樣最重要的事，正是防跌！

跌倒，是全球導致長者死亡主要原因之一。

長者肌肉流失及骨質疏鬆，乃導致跌倒之因？

骨科權威S教授傳來兩大頁指示：「碌Sir，在我行醫生涯中，見盡不少令人婉惜的個案，皆為長者不慎跌倒而出現。長者肌肉流失及骨質疏鬆乃必然現象，只差輕微與嚴重。故此，重重一跌，極易斷骨或碎骨，一旦不能行走，生活質素及健康情況會急速滑落。有個講法——嚴重一跌，減壽十年，有一定程度準確。」

跌倒後長期臥床，身心皆嚴重衰退，可以減壽10年。

S教授大段開場白，無非希望盡力救得一個得一個：「你有一定影響力，自己也是長者，請將以下忠告盡快傳開，並身體力行，今天開始坐下來穿襪、著褲、除襪、除褲。」

教授綜合長者病人跌倒斷骨碎骨的起因，做了以下指示，希望大家嚴謹地遵守：

（一）切勿站在椅上或枱上取物，就算凳仔也不可，因你的平衡力，可能已失。

站在椅上取物屬高危，長者切忌。

（二）遇上雨天，路面濕滑，避免外出。

（三）入洗手間時，尤其小心，因地面濕滑，不少跌倒正發生在這裏。此外，安裝多點扶手。

洗手間濕滑，乃高危之地。

（四）不少女性長者跌倒，多因淋浴後站着穿衣失衡而起。記著，一定要坐下才好穿衣物，尤其是褲。

長者穿褲，要坐下做。

（五）男女如是，坐著小便最安全，同時，預先安裝扶手，以便站起時借力。

（六）經常保持屋內地板乾爽，可用抽濕機或冷氣，又或乾燥劑，拖鞋要選防滑的。

（七）凌晨上廁，先著房燈，再坐床邊兩三分鐘，讓血液流通及定神後，才站起去廁所。

（八）不幸失衡跌倒，盡量將手伸長向前，這樣，可將身體身體落地的力撐著。當然，有機會手腕骨斷裂，但也好過頭部、頸椎又或盤骨重重著地，後三者對身體引起的創傷，嚴重得多。

凌晨如廁，必須著燈及不要鎖門。

（九）長者上洗手間，最好不要鎖門，再裝設「救命鐘」，一旦跌倒，可以立即有援手。

（十）一定一定一定不可懶，每天盡量多步行，減少肌肉流失，另多拉筋令身體保持柔軟，維持平衡力。

天天運動及拉筋，保持身體柔軟度及平衡力。

（十一）維持適當體重，切忌過瘦或過胖。

（十二）鈣質有助減低骨質疏鬆，每日應習慣飲牛奶、吃豆類食品及香蕉，全部有豐富的鈣。

鈣質食物可減低骨質疏鬆，多吃！

（十三）每日曬適量陽光，因紫外線能將皮下的膽固醇化作維他命D，令身體更易吸收鈣質。

教授再提醒：「切勿以為上述是老生常談，年紀愈大，必須愈謹記。再講一次，嚴重跌倒，自己及家人皆痛苦，亦會減壽10年！」







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