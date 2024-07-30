「名牌會員」欠「名牌品德」

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不久前，認識了一個經濟學名詞——韋伯倫效應(Veblen Effect)，來自美國著名經濟學家Thorstein Veblen，指商品價格除以供求及質素制定之外，「炫耀性」也是一項決定因素，一旦有了炫耀性，價值可以提高不少。

例如勞力士錶、LV手袋、勞斯萊斯豪華房車⋯⋯以至小小一支香水及護膚膏也如是。

揸名車、戴名表、挽名牌手袋，皆有「韋伯倫效應」，價值含炫耀性。

張五常教授曾指出，「炫耀性消費」(Conspicuous Consumption)其實可以用經濟單位計出其價值。

不單一般商品，就算是目前滿布香港的各式會所，也如是。

可能大家都有餐廳、網球場、泳池、健身室⋯⋯但點解A會收100萬入會，仍有條大長龍？而B會則只收20萬，竟要打鑼搵人？

簡單，因會所「賣」的，不單是設備與服務，更重要，是「賣」社會地位。意即，你入到A會，代表你的社會階層、人脈關係與經濟能力，去到某一水平。這個，看似無形，但一放在經濟學上，即變有形。

加入高級會所，也有「韋伯倫效應」。

不過，話說回來，孭歐洲手袋、穿名牌西服、坐豪華汽車、飲頂級紅酒⋯⋯以至成為高級會所會員，就是否等於你有品味、修養、德行⋯⋯呢？絕對唔係！

因為，炫耀性消費，有錢就可以了。又或，你有一定利用價值或權力（官員或議員），也可入到名牌會所，故此，披在身上的一切及會籍，只是一個包裝、一個殼，與一個人的品格，並沒有甚麼等號。

舉例，小弟廿多年前曾義務擔任香港某頂級會所管理小組成員，能入到此會的，理論上要過五關斬六將，兼且，有一定社會地位與專業及學歷銜頭。

不過，原來會員之中，也有不少是「人中渣」。幾個退休大叔，正牌爛佬，日日在更衣室打躉霸住個按摩池，粗口橫飛猛晒滾經，將北上召妓情報經歷，日日大爆特爆，懶理更衣室內有小童及其他會員。

結果，當然收到大量投訴。我作為管理層，與其他同事即時扑鎚，在更衣室貼出告示，不准喧嘩及粗言穢語，並作出警告，若有犯例，將呈交會所紀律委員會研究取消會籍。

唔見棺材唔流眼淚，班友立即收聲。

此事之後，義務工作亦夠期，退下了。不過，此會會員質素可曾有大幅改善？

基本無。尤其過去廿年，不停有透過這樣那樣關係入會者，也帶來很多令人側目的惡習，大部分在更衣室內發生。

例如將抹身毛巾當地墊踩；最離譜，用風筒吹勻全身，大模廝樣吹腋下、下體、腳趾，又吹衫吹褲吹鞋吹襪，行為異常核突嘔心。

高級會所會員可能非富則貴，但並不等於一定有品！香港某高級會所，正要明顯貼出告示，提醒欠道德會員守規矩。

當然又惹來不少投訴。不過，入得會者，個個有頭有面有名有姓，職員絕不敢挺身面斥。點搞？

無法，高級會所也要貼出「低級告示」，提醒尊貴會員風筒的用處。

今日只想指出，喜歡炫耀者，可能並沒具備配合炫耀性商品的高檔質素矣。







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