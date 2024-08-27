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退休後，大家空閒時間特多，自自然然希望與昔日的舊同學、舊同事、舊同業及親戚等聚聚首。一方面退休前各忙各，沒多大機會共飯；另一方面，人人心知，年過六十後，「齊腳」見面機會，日比日少。

事實，以小弟目前情況，正是每個「食飯群組」，總在一段時間後就少咗個。點解？一係移民外地，一係移民上天堂也。

曾任大型聚餐義務搞手者，必有滿肚苦水，因你永遠不知會有幾多人臨時甩底（必有私人理由），又或遲遲唔記得交錢。

人分多種，大致有被動型及主動型。被動的，絕不會主動搞飯局，不過你叫到，就應吓，得閒就嚟啦。

主動型，積極約人，安排地方，身水身汗也樂在其中，尤其見到昔日老友能開開心心暢談食餐飯，即感快樂無比，這正是令主動型者願意頻頻義務奔走組織聚會之因。

但群體活動，總有不少「性格巨星」，佢哋多只顧自己而不考慮別人。

達明一派名曲《十個救火的少年》，主題諷刺一群曾經有承諾的人，各因自私理由逐一作出背棄行為⋯⋯這也可fit入應承咗出席聚會又唔見人一族。

最簡單，應承赴約後，總有這樣那樣個人理由失約而「零內疚」，藉口包括唔舒服、有工開、另有重要約會（即將原來約會的老友變茄喱啡）⋯⋯總之必有理由。若一組人約晚飯，一個係咁，兩個係咁，三個又係咁，如此，搞手就不單無癮到暈，兼且，大佬，條數邊個填？

約十人飯局三個甩底，但成圍菜早早訂好，必須付全費，即其他七位「生吞」多三份錢，佢哋會點諗？

若搞手要求甩底者照畀錢，等於做醜人，因對方多話：「我都無食，有事啫，為乜要夾錢？」這種自私諗法，著實非常普遍。

大人大姐，迫得太盡無謂，於是，一係搞手自己吞，一係其他七人MM聲也好，填氹，對失約者正是「嬲你唔知，話你唔好意思」。

昨晚，遇上本來積極搞飯局的老同學「好人B」，佢皺晒眉話：「肥碌，我決定唔再搞舊同學及舊同事飯局喇，因鋪鋪谷鬼氣！」

原因，正是不時要吞上述「十個救火的少年」慘況，不少應承者臨時這樣那樣理由失蹤而要佢孭。

「係呢，你不停搞飯局，點解仍樂此不疲？乜無人唔負責任話甩底就甩底咩？」佢問。

嘻嘻，其實全世界一樣，總之，若嗰班友應承咗可以當食生菜，甩咗底又無後果，如此，即會在全組人中變傳染病，個個如此，你甩我又甩，咁就必定散檔。

「快樂傳媒老是佛」聚餐輪流做東，不是夾錢，加上次次快樂到震，絕對無甩底問題。

小弟做法，有兩絕招。一是超過十年飯局組別「快樂傳媒老是佛」及「為食敢死隊」，約法三章，邊個參加都必須遵守，就是每月輪流做東。好處是令人人有機會做主人，即可體會到你搞飯局無人來又或有人爽約的尷尬。

第二種，乃小弟一個更大的200幾人活動組織，稱之為「慈善同學會」，個個月有快樂活動，全部由我設計及主催。

「慈善同學會」無論美食分享晚宴或電影欣賞會，位置永遠求過於供，兼必須早早預付費用，甩底只是你個人損失

規矩也由小弟定，就是（一）次次名額不足應付所有人參加，先到先得，訂到位者自會珍惜；（二）報名落實有位後立即付款；（三）不設退款，甩底者只可搵人替。

結果，以上做法，全面成功，再無人輕言甩底而累到組織者孭晒咁唔公平。







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