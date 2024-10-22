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女人唔補（另搞N咁多護膚護乜護物⋯⋯）好易老，咁男人呢？老老實實，我肥碌從未見過任何「補品狂」會真正「唔老」，包括日日猛吞廣告賣到爆炸、萬記與屈記貨架堆到滿、由幾百到上千元一瓶的NMN⋯⋯真係無謂自己呃自己嘞。

無論男女，到某個年紀，多會希望透過這樣那樣的「補充劑」，令自己保住青春。

我哋呢類70後（70歲之後）男人，經常聚會的，有舊同學、舊同事、親戚⋯⋯每隔幾年見一次，必定發覺互相的變化。

尤其舊同學，三兩年見一次，有啲到咗七十 ，仍看似五十幾六十，但有啲，真大鑊，似八十幾，不單容顏，兼且行步路都騰騰震，兼且，負面思維充斥，講乜都唔滿意。

其實，大家同一年份在中學起步，各自出社會打拼，去到五十幾六十，外貌及衰老程度本應分別不大。咁，點解只不過十年光景，退休後，會有如此明顯分野呢？

同是長者，有啲積極愉快，有啲自困愁城，各人取態不同，導致外型及健康也有極大差異。

殘咗嘅，無謂問啦，一定又係滿口苦水周圍噴，乜都睇唔過眼，聽咗大家都無癮，負能量洶湧輸出。

但其中七十歲望落仍六十，兼有回春本能的，又唔怕問吓，齊齊分享心得。

最佳人版為「防腐M」，無得唔服，佢個樣與60歲退休時，一模一樣，仍然日日笑騎騎，皺紋都唔多條，身材丁點無變，肯定是「快樂退休」典範。

「M佬，你食咗邊隻防腐劑定乜乜物物NMN呀？點解可以十年無變㗎？講啲秘訣出嚟，同班未老先衰又或已老超衰者分享吓吖！」

「肥碌，其實，我日日只吞服一種藥，正是『快樂藥』，退休後日日服，效果明顯，我自己心知，旁人亦可睇到。」佢由心笑出嚟介紹：「說穿了，其實人人可做，不過，又未必個個願做，尤其男人。」

M佬的快樂，說穿了，就是放下。退休第一日開始，將所有權力慾、金錢慾全部甩掉，頭也不回。

晚年仍沉迷在權力與金錢中而不能自拔，通常無法擁有內心的真正快樂。

「男人死穴，為愛認叻。要認叻，要威，不可無權無勢無財。於是，60歲退休後，仍夢想擁有權力及財富。可惜，退休就是退休，無論你在位時坐幾高幾巴閉，一夠鐘，權力就消失，無咗就無咗。好多老友接受唔到大丈夫無權，情緒會驟然低落陷崩潰。於是，希望先在財方面得到增長，再孕育出權力。結果⋯⋯真正情況，絕大部分打工皇帝，其實都只專一瓣，對營商及金融世界的險惡，相當無知，於是，愈心急搵錢，愈會胡亂投資，咁就愈死得快。」

快樂退休第一必須奉行的，是頭也不回，火速刪除(delete)令你不開心的人事物！

M佬指，所謂「快樂藥」，是戒甩權力慾，另外，不再求財望發達（其實個個本已經濟自由）。更重要，將一切令自己不快的人事物，全部撳掣delete，令其消失，唔諗唔理唔見。每天只見喜歡的人，只做愛做的事。無權力慾又不求財者，最逍遙快活。不過，講就易，做就⋯⋯無論如何，都要學習慣性服「快樂藥」㗎！

「快樂藥丸」自己製造自己吞服，絕不假手於人！







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